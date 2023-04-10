Мечеть Аль-Акса, чье название переводится с арабского как «самая дальняя» или «высшая», находится в самом сердце старого города Иерусалима. Мусульмане всех течений почитают этот храм как третью святыню ислама — после мечетей Мекки и Медины, отмечает TRT World.

Аль-Акса несколько раз упоминается в Коране. Например, аят 17:1 в суре «Аль-Исра» гласит: «‎‎Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба [пророка Мухаммеда], чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из мечети Аль-Харам в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он — Слышащий, Видящий». Этот стих относится к ночному путешествию Пророка Мухаммада из Медины в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, где он совершил молитву перед тем, как крылатый конь Бурак пронес его через пространство для встречи с Всевышним.

Согласно исламским источникам, встреча Пророка Мухаммада с Аллахом произошла за пределами научных объяснений временно-пространственного континуума. Пророк был чудесным образом перенесен из мечети Аль-Харам в Мекке в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, откуда вознесся на небеса.

Вознесение Пророка произошло в то время, когда он столкнулся с сильными трудностями и непониманием со стороны своего племени и семьи. Его и его товарищей постоянно высмеивали, унижали и притесняли за то, что они придерживались послания Бога.

Многие стихи Корана и хадисы относятся к различным аспектам и особенностям мечети Аль-Акса. В священной книге ислама только две мечети называются по имени: Масджид Аль-Харам в Мекке и Масджид Аль-Акса в Иерусалиме.

Первая расположена в окрестностях священной Каабы, где мусульмане со всего мира собираются, молятся и совершают таваф (ритуальный обход вокруг Каабы во время хаджа). Мечеть Аль-Акса в Коране упоминается и как центр Байт аль-Макдис, что означает «Святая земля» и «земля барака», то есть земля спасения и мира. Мечеть и ее окрестности в священной книге описываются как «благословенные».

Согласно исламскому мировоззрению, термин «благословенная земля» означает территорию, на которой Бог даровал физические и духовные блага, от которых может извлечь выгоду все сущее.

Земля пророков

Почти каждый пророк, включая тех, кто родился в других городах, жил на Святой Земле или имел с ней особую связь, что делает Аль-Аксу важной в глазах мусульман.

Пророк Мухаммад так объяснил важность этой мечети для предыдущих авраамических религий: «‎‎Во время строительства Байт аль-Макдиса, пророк Сулейман (мир ему) попросил у Всевышнего дать ему три привилегии: Возможность судить, не нарушая Божьи заветы — Всевышний принял его просьбу. Править государством, которое после его правления никому не достанется — Всевышний принял его просьбу. Чтобы после окончания строительства храма те, кто будут приходить туда для совершения намаза, при выходе очищались от всех грехов — Всевышний принял и эту молитву пророка Сулеймана (мир ему)‎»‎. «Две молитвы были удовлетворены, и я надеюсь, что и третья тоже была удовлетворена».

Когда мусульмане называют Святую Землю «землей пророков» они включают в этот список и пророков сынов Израиля, отмечает TRT World. Согласно исламу, они образуют преемственность в линии пророчеств, которая закончилась Пророком Мухаммадом.

Еще один пророк, имевший особые отношения со Святой Землей и, в частности, с Иерусалимом — пророк Авраам. После того, как он уничтожил идолов своего народа в древнем Вавилоне, ему пришлось покинуть город. В конце концов он осел в Палестине. В Коране есть упоминание о его новом доме на Святой Земле. «Но Мы спасли его и его племянника Лута и направили их в Землю, которую Мы благословили для народов» (сура Аль-Анбия, 21:71).

Аль-Акса — место, где молились все пророки

Тот факт, что Аль-Акса — единственное известное место на Земле, где все пророки Аллаха совершали совместную молитву во главе с Пророком Мухаммадом, придает этой мечети дополнительное значение, уточняет TRT.

Каждый пророк, присутствовавший в Аль-Аксе в ту ночь, также демонстрирует инклюзивный аспект ислама, о чем свидетельствует Коран: «‎Скажите (о, верующие): «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам [Коран], и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и коленам [пророкам из двенадцати родов потомков пророка Йакуба], и что было даровано Мусе [Тору] и Иисе [Евангелие], и что было даровано пророкам от Господа их [прежние Писания]. Мы не различаем между кем-либо из них» (аль-Бакара, 2:136).

Первая Кибла для мусульман

В Коране также говорится о мечети Аль-Акса как о первой кибле — точке направления для молитвы — а также о ее центральной роли в событиях, которые должны произойти до Судного дня. Пророк Мухаммед и его сподвижники в первые дни ислама молились в направлении Аль-Аксы.

В нескольких хадисах говорится, что посреди его молитв пришла божественная заповедь, в которой Всевышний просил его совершать молитвы лицом к Каабе. Мухаммад был последним пророком, который совместил мечеть Аль-Акса и Каабу в одной молитве.

Пророк Мухаммад часто призывал своих собратьев-мусульман совершить специальное путешествие, чтобы посетить Аль-Аксу, подчеркивая, что одна молитва в этом месте эквивалентна пятистам. «Вы не должны предпринимать специальное путешествие, чтобы посетить какое-либо место в надежде получить большую награду, кроме следующих трех мечетей: священная мечеть Мекки (Кааба), моя мечеть (мечеть пророка в Медине) и мечеть Аль-Акса», — цитирует слова Пророка хадис. В свете этих событий Аль-Акса — больше, чем просто участок земли для мусульман всего мира. Для приверженцев ислама каждое нападение Израиля на эту святыню рассматривается как нападение на веру.