Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна занимает первое место в мире по археологическим открытиям на суше и под водой. Выступая на Международном археологическом симпозиуме в Анкаре, глава государства подчеркнул, что с 2002 года Турция вернула на родину 13 291 исторический артефакт.

Симпозиум, организованный в президентском комплексе, собрал более 250 ученых, включая 29 международных экспертов. В рамках мероприятия 33 академика, 17 из которых приехали из-за рубежа, представят свои исследования. Также на симпозиум прибыли руководители раскопок со всей Турции.

Эрдоган отметил, что турецкие специалисты намерены тщательно изучить каждый уголок страны, а затем исследовать «все территории, где когда-либо ступала нога турка», для скрупулезного документирования и сохранения национального культурного наследия.