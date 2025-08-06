ТУРЦИЯ
Турция лидирует по числу археологических находок
Президент Эрдоган объявил о возвращении тысяч исторических артефактов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
6 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна занимает первое место в мире по археологическим открытиям на суше и под водой. Выступая на Международном археологическом симпозиуме в Анкаре, глава государства подчеркнул, что с 2002 года Турция вернула на родину 13 291 исторический артефакт.

Симпозиум, организованный в президентском комплексе, собрал более 250 ученых, включая 29 международных экспертов. В рамках мероприятия 33 академика, 17 из которых приехали из-за рубежа, представят свои исследования. Также на симпозиум прибыли руководители раскопок со всей Турции.

Эрдоган отметил, что турецкие специалисты намерены тщательно изучить каждый уголок страны, а затем исследовать «все территории, где когда-либо ступала нога турка», для скрупулезного документирования и сохранения национального культурного наследия.

В рамках симпозиума была открыта выставка «Золотой век археологии», на которой впервые были продемонстрированы 485 артефактов из различных древних городов.

Особое внимание привлекает бронзовая статуя римского императора Марка Аврелия, возвращенная в Турцию спустя 65 лет. Почти двухметровая статуя римской эпохи, вывезенная контрабандой из турецкой провинции Бурдур в 1960-х годах, в июле была возвращена в Турцию из американского музея после судебно-медицинской экспертизы и длительных дипломатических усилий.

