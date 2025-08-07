Американская компания OpenAI объявила о выпуске новой версии искусственного интеллекта — GPT-5. По словам разработчиков, она представляет собой существенный шаг вперед по сравнению с предыдущими поколениями. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на официальный блог компании.
Новая модель демонстрирует высочайшие показатели в таких областях, как программирование, математика, письменная речь, здравоохранение, визуальное восприятие и другие.
«GPT-5 выдает более надежные ответы, адаптируясь к контексту пользователя, его уровню знаний и географическому положению, что позволяет ей обеспечивать безопасные и полезные отклики в самых разных ситуациях.
Это единая система, способная отличать ситуации, где требуется мгновенная реакция, от тех, где нужен более вдумчивый подход. В результате она выдает ответы на уровне настоящих экспертов», — отметили в OpenAI, сравнив GPT-5 с командой профессионалов, готовых ответить на любой вопрос.
По словам гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, GPT-5 стала более точной и реже допускает вымышленные ответы.
«GPT-5 — это первая модель, которая действительно создает ощущение общения с экспертом в любой области, на уровне PhD», — заявил он.
Компания также подчеркнула, что новая версия позволяет даже начинающим пользователям создавать простые приложения, используя всего лишь короткие текстовые запросы.
Во время презентации один из сотрудников попросил систему разработать онлайн-приложение для изучения французского языка — и оно было создано в течение нескольких минут, отмечает The New York Times.
GPT-5 будет доступна всем пользователям ChatGPT, однако для тех, кто использует бесплатную версию, предусмотрено ограничение: после достижения лимита запросов система автоматически переключится на облегченную версию GPT‑5 mini.