Американская компания OpenAI объявила о выпуске новой версии искусственного интеллекта — GPT-5. По словам разработчиков, она представляет собой существенный шаг вперед по сравнению с предыдущими поколениями. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на официальный блог компании.

Новая модель демонстрирует высочайшие показатели в таких областях, как программирование, математика, письменная речь, здравоохранение, визуальное восприятие и другие.

«GPT-5 выдает более надежные ответы, адаптируясь к контексту пользователя, его уровню знаний и географическому положению, что позволяет ей обеспечивать безопасные и полезные отклики в самых разных ситуациях.

Это единая система, способная отличать ситуации, где требуется мгновенная реакция, от тех, где нужен более вдумчивый подход. В результате она выдает ответы на уровне настоящих экспертов», — отметили в OpenAI, сравнив GPT-5 с командой профессионалов, готовых ответить на любой вопрос.

По словам гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, GPT-5 стала более точной и реже допускает вымышленные ответы.