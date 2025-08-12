Американская поп-звезда Мадонна обратилась к главе Католической церкви Папе Льву с призывом лично отправиться в Газу, чтобы помочь детям, пострадавшим из-за продолжающейся войны. Сообщение соответствующего содержания певица опубликовала в Instagram.

«Святой Отец, пожалуйста, поезжайте в Газу и принесите свой свет детям, пока не стало слишком поздно. Как мать, я не могу смотреть на их страдания. Дети мира принадлежат всем нам. Вы — единственный, кому не смогут отказать во въезде», — написала Мадонна.

Певица подчеркнула необходимость полного открытия гуманитарных коридоров, добавив, что времени на спасение невинных детей почти не осталось.

Послание она подписала словами: «С любовью, Мадонна».