Мадонна призвала Папу Римского посетить Газу
14 часов назад

Американская поп-звезда Мадонна обратилась к главе Католической церкви Папе Льву с призывом лично отправиться в Газу, чтобы помочь детям, пострадавшим из-за продолжающейся войны. Сообщение соответствующего содержания певица опубликовала в Instagram.

«Святой Отец, пожалуйста, поезжайте в Газу и принесите свой свет детям, пока не стало слишком поздно. Как мать, я не могу смотреть на их страдания. Дети мира принадлежат всем нам. Вы — единственный, кому не смогут отказать во въезде», — написала Мадонна.

Певица подчеркнула необходимость полного открытия гуманитарных коридоров, добавив, что времени на спасение невинных детей почти не осталось.

Послание она подписала словами: «С любовью, Мадонна».

Певица отметила, что разместила обращение в день рождения своего старшего сына Рокко, «потому что лучший подарок, который может дать мать, — попросить всех сделать все возможное, чтобы спасти детей, оказавшихся в зоне боевых действий».

Папа Лев, возглавивший Католическую церковь в мае и ставший первым американцем на этом посту, на прошлой неделе заявил во время мессы, что Церковь «ближе, чем когда-либо, к молодежи Газы, переживающей тяжелейшие бедствия, вызванные людьми».

Его предшественник, Папа Франциск, до своей смерти в начале года поддерживал ежедневный контакт с единственной католической церковью в регионе.



