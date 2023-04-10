Ожидалось, что 5-6 февраля глава американской дипломатии посетит Китай впервые на этом посту. Однако после инцидента со вторжением на территорию США огромного воздушного шара, квалифицированного военными США как китайский шпионский аэростат, визиту не суждено было состояться. Американцы не приняли извинения и объяснения китайской стороны, что это был сбившийся с курса аппарат, использовавшийся исключительно для научных целей, и передумали отправлять госсекретаря в Пекин для разрядки накалившихся отношений.

Китай, по всей видимости, воспринял это холодно и с тех пор негласно заморозил контакты с США. Как отмечают источники Politico в Вашингтоне, приостановка коснулась как вопроса назначения новой даты визита Блинкена и договоренностей о других поездках американских чиновников в Китай, так и организации телефонных разговоров лидеров двух стран — президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина.

Тайванское масло в огонь

Не облегчают ситуацию звенящего молчания и продолжающиеся контакты американских представителей с Тайванем. Почти год назад обострение ситуации вокруг Тайваня спровоцировал визит на остров занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тогда Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

6 апреля группа американских законодателей во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса республиканцем Майклом Макколом также прибыла на территорию китайской провинции, «чтобы обсудить возможности того, как США могут укрепить экономические и оборонные отношения с Тайванем перед лицом растущих угроз в регионе». Параллельно с этим, в США с «транзитной остановкой» после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз находилась глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, в ходе которой она провела встречу со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.

Реакция Пекина не заставила себя ждать. Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива. Также сообщалось, что в одном районе с китайским авианосцем «Шаньдун» в акватории острова находится американский авианосец USS Nimitz. США посчитали такую реакцию «чрезмерной».

Сам Маккарти, известный своей жесткой позицией в отношении Китая, в свою очередь в беседе с журналистами после встречи с Цай Инвэнь заявил, что не приемлет попытки Пекина диктовать условия его контактов с Тайванем. «Я спикер Палаты представителей. И Китай не может указывать мне, куда ехать или с кем говорить. Неважно, речь о союзниках или противниках», — сказал он.

Власти КНР затем объявили о вводе санкций в отношении американского Гудзоновского института и Президентской библиотеки Рональда Рейгана. В китайском МИД отметили, что эти организации «предоставили площадку для сепаратистских мероприятий Цай Инвэнь». Тем самым, как подчеркивается в сообщении дипведомства, США серьезно нарушили принцип «одного Китая» и соответствующие договоренности с Пекином, «нанеся серьезный урон суверенитету и территориальной целостности КНР».

В Госдепе при этом отмечают, что Вашингтон и Пекин поддерживают работу каналов связи для предотвращения рисков на фоне ситуации вокруг Тайваня. Видимо, этим пока контакты и ограничиваются. При этом американские эксперты считают, что Китай может поддерживать состояние отсутствия контактов на высшем уровне, если американцы будут продолжать общение с представителями Тайваня в формализованной манере, тем самым, по крайней мере, на уровне символов наделяя их высоким статусом.

Китайская сторона также избегает телефонных контактов Байдена и Си Цзинпина. Главный аргумент МИД КНР: «Контакт ради самого контакта бессмыслен». В китайском дипведомстве также отмечают, что «Белому дому следовало бы проявить большую искренность в заинтересованности вернуть китайско-американские отношения в нужное русло».

При этом на уровне рядовых дипломатов контакты продолжаются, отмечают в Вашингтоне. Все они сводятся к рабочим вопросам. Спорадически возникают контакты на уровне высокопоставленных дипломатов, однако этого недостаточно.

Риски молчания

Как отмечают американские аналитики, такой перерыв в диалоге на высоком уровне чреват и потерей важнейшей в нынешних условиях коммуникации по линии военных. Американское военное ведомство в целом призывает к большей сдержанности. В частности, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в интервью Defense One призвал снизить риторику о войне с Китаем. По его словам, это «подталкивает Пекин к усилению военной мощи и сближению с Россией».

Он также считает, что излишне воинственная риторика сама по себе может стать прямым путем к столкновению. «Я думаю, что в Китае и в других странах, включая Соединенные Штаты, много риторики, которая может создать впечатление, что война не за горами или мы находимся на грани войны с Китаем. Может произойти инцидент или какое-то другое провоцирующее событие, которое приведет к неконтролируемой эскалации. Но я не думаю, что на данный момент можно говорить о такой вероятности. При этом сама по себе риторика может накалить обстановку», — указал он.

В первую очередь опасения главы оборонного ведомства США связаны с потенциальным еще большим сближением Москвы и Пекина, которые также подкрепились визитом председателя КНР в Россию. Он высказал мнение, что США следует иметь «геостратегический подход, который не толкал бы Россию и Китай в объятия друг друга для создания реального военного союза». Для этого, по его словам, необходимо укреплять военный потенциал США одновременно со снижением градуса риторики о «китайской угрозе».