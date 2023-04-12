В середине мая в Турции начнется избирательный цикл, когда политический опыт 69-летнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет оспариваться кандидатом в президенты от объединенного оппозиционного альянса.

С момента избрания мэром Стамбула в 1994 году Эрдоган не проиграл ни одних выборов ни одному сопернику и за всю свою карьеру уступил только дважды — во время двух первых кампаний в 1980-х.

14 мая, когда состоятся президентские и парламентские выборы, Эрдоган, победивший на двух предыдущих президентских выборах в 2014 и 2018 годах, намерен стать 13-м президентом Турецкой Республики при поддержке Народного альянса, политической коалиции Партии справедливости и развития (AK Party), Партии националистического движения (MHP), Партии Великого единства (BBP), Новой партии благоденствия (YRP) и HUDA PAR.

В 2001 году Эрдоган и его сторонники основали Партию справедливости и развития на основе консервативной демократической позиции, а в следующем году она получила парламентское большинство в результате неожиданной победы над традиционными правоцентристскими и левоцентристскими партиями Турции, проложив путь для новой политической модели под руководством Эрдогана.

В 2002 году мало кто из аналитиков представлял себе, что Эрдоган и его Партия справедливости и развития одержат ряд побед, не говоря уже о том, что он наберет достаточно политической силы, чтобы изменить парламентскую систему страны на президентскую модель на решающем референдуме в апреле 2017 года. Однако Эрдоган с первого дня неустанно преследовал свои политические цели, создав страну, которая может инвестировать по всему африканскому континенту и играть важную роль в различных конфликтах от Украины до Азербайджана, Ливии и Сирии, значительно улучшая оборонный и энергетический секторы Турции.

В отличие от многих западных политических лидеров, которые обязаны своим ростом элитоцентричным демократическим политическим структурам, Эрдоган имеет скромное происхождение. Он принадлежал к периферии Турции, где долгое время царило разочарование по поводу подавления религиозности и консерватизма в условиях строгой секуляристской практики кемалистского истеблишмента.

Политические корни Эрдогана

Эрдоган родился в Гюнейсу, горном районе черноморской провинции Ризе, и провел свое детство в этом регионе, поскольку его отец служил там капитаном турецкой береговой охраны. В 1960-х его семья переехала в стамбульский район Касымпаша, регион с низким уровнем дохода, который сформировал и оставил неизгладимые впечатления у молодого Эрдогана.

Касымпаша, расположенный в районе Золотого Рога (Халич) Стамбула, долгое время был колоритным местом. Эрдоган продавал на улице лимонад и симиты, приобретая глубокое понимание обыденного опыта рядового турецкого гражданина и участвуя в жизни пригорода, где консервативные и националистические настроения смешивались с ностальгией по прославленному османскому прошлому страны.

В юном возрасте Эрдоган заинтересовался одновременно футболом и политикой. Он был близок к тому, чтобы играть за «Фенербахче», ведущий стамбульский футбольный клуб, но его отец воспротивился спортивным амбициям сына; в результате Эрдоган выбрал политическую карьеру.

В 1981 году Эрдоган окончил факультет делового администрирования в Стамбульской академии экономики и коммерческих наук, которая позже была названа факультетом экономики и административных наук Университета Мармара.

Эрдоган присоединился к движению Millî Görüş (Национальное видение), которое было основано Неджметтином Эрбаканом, успешным турецким инженером с сильными религиозными убеждениями. Эрбакан и его друзья основали Партию национального спасения в 1972 году как политическое крыло Millî Görüş.

Политическая программа движения Millî Görüş строилась на убеждении, что Турция, будучи страной с мусульманским большинством населения, может, благодаря стратегии экономического развития, основанной на консервативном духе анатолийского предпринимательства, стать крупной державой без ущерба для своих основных исламских ценностей.

В 1976 году Эрдоган стал лидером молодежного отделения Партии национального спасения в районе Бейоглу, который в то время включал его родной квартал Касымпаша. Вскоре после этого он возглавил молодежное отделение партии в Стамбуле.

После жестокого военного переворота 1980 года, охватившего Турцию, Эрдоган продолжил идти по пути Эрбакана, став в 1985 году председателем стамбульского отделения недавно созданной Партии благоденствия. После двух неудачных попыток стать мэром Бейоглу и депутатом парламента Стамбула от Партии благоденствия, в 1994 году он наконец достиг критической точки в своей политической карьере.

Мэр Стамбула

Когда Эрдоган баллотировался на выборах в муниципалитет Стамбула против высокопоставленных право- и левоцентристских кандидатов, большинство из них сочли его кандидатуру проигрышной, считая, что кандидат от Партии благоденствия не сможет победить. Его даже проигнорировали несколько ведущих ток-шоу, которые отказались пригласить его в свои программы, считая, что у него нет шансов.

Но утром 27 марта он стал победителем, к шоку военного истеблишмента страны, который рассматривал Партию благосостояния как идеологическую угрозу своей радикальной интерпретации секуляризма и даже запретил головные платки в университетах в то время.

Он продемонстрировал свои способности во время пребывания на посту мэра, решив ряд основных проблем города, включая печально известные перебои с водой, транспортную недостаточность, растущее загрязнение и проблему утилизации отходов, которая привела к взрыву метана в районе Умрание на азиатской стороне Стамбула в 1993 году при предыдущем левом мэре. Он также возглавил успешный проект по очистке Золотого Рога, воды которого граничат с его любимым районом Касымпаша.

Но для радикального секуляристского истеблишмента, вдохновленного французским лаицизмом, который выступал за контроль государства над религиозными убеждениями, в отличие от англосаксонского секуляризма, отстаивающего умеренное разделение религии и государства, успехи Эрдогана в муниципалитетах не имели большого значения.

В 1999 году Эрдоган был приговорен к пяти месяцам тюремного заключения за то, что прочел стихотворение националистического писателя Зии Гокалпа, идеи которого вдохновляли отца-основателя Турции Мустафу Кемаля Ататюрка. Спорный приговор также привел к политическому запрету, вынудив Эрдогана покинуть пост мэра.

Хотя приговор стал большим шоком как для консервативных масс, так и для многих жителей Стамбула, которые увидели, что качество их жизни значительно улучшилось под руководством Эрдогана, он способствовал становлению будущего лидера Турции.

В 2013 году, будучи премьер-министром страны, Эрдоган вновь посетил тюрьму Пинархисар, расположенную в Киркларели, провинции в европейском регионе Турции Фракия, где он находился в заключении. «Для меня Пинархисар — это символ возрождения, где мы готовили создание Партии справедливости и развития. Именно там мы сделали первый шаг к созданию новой и великой Турции», — сказал он.

Лидер Турции

Через два года после освобождения из Пинархисара Эрдоган и его единомышленники, которых называли «реформаторами» — в отличие от последователей фракции Эрбакана, которых называли «традиционалистами» — основали Партию справедливости и развития после раскола Партии добродетели, преемницы запрещенной Партии благоденствия.

Создавая AK Party, Эрдоган стремился привлечь как правоцентристских и националистических избирателей, так и умеренных левых, перешедших от основной позиции Millî Görüş Эрбакана к политическому центру. Однако он продолжал уважать борьбу Эрбакана до самой его смерти, восхваляя его наследие.

В 2002 году его новая стратегия оказалась великим политическим изобретением, когда его партия пришла к власти, победив традиционные партии страны, причем с большим отрывом. С тех пор Эрдоган победил на двух всеобщих выборах, став премьер-министром страны в 2007 и 2011 годах, и на двух президентских выборах в 2014 и 2018 годах, став президентом Турции.

С 2002 года по сегодняшний день его партия выиграла три референдума по конституционным изменениям, которые включали преобразование парламентской системы страны в президентскую модель. Партия Эрдогана также получила большинство голосов на всех местных выборах с 2002 года, чего не удавалось достичь ни одной политической партии с момента перехода Турции к многопартийной системе в 1950 году.

При Эрдогане роль военного истеблишмента в политической системе Турции значительно уменьшилась, что позволило расширить возможности гражданского правительства. До правления Эрдогана военные в 1960, 1980 и 1997 годах сместили ряд демократически избранных гражданских правительств. Последнее успешное военное вмешательство, названное постмодернистским переворотом, свергло правительство под руководством Эрбакана в 1997 году.

15 июля 2016 года попытка переворота, возглавляемая изгоями из военной группировки, вдохновляемой базирующимся в США главарем террористической организации Фетхуллахом Гюленом (FETÖ), была успешно подавлена после призыва президента Турции к демократически настроенным гражданам дать отпор путчистам на улицах.

В результате попытки переворота погибли сотни мирных жителей и были ранены тысячи тех, кто боролся против него. До неудавшейся попытки переворота FETÖ использовала незаконные средства для проникновения в государственные учреждения Турции, стремясь взять под контроль политическую систему страны.

Хотя у Эрдогана есть критики как внутри Турции, так и за ее пределами, его прагматичное руководство, направленное на создание независимой и самодостаточной Турции, доказало, что лидер страны умеет воздействовать на альянсы и политические уравнения в Турции и во всем мире.

В результате, несмотря на изменение направления ряда внутренних и внешних политик, его лидерство завоевало множество сторонников как в турецком политическом истеблишменте, так и среди многих мировых лидеров, от Украины и России до Африки, государств Центральной Азии и стран с мусульманским большинством.