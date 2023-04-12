Имя главного представителя оппозиции Кемаля Кылычдароглу известно в Турции уже более двух десятилетий.

74-летний лидер Республиканской народной партии (CHP) в турецкой политике с 2002 года. Однако в своем стремлении свергнуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его правящую Партию справедливости и развития (ПСР) Кылычдароглу постоянно сталкивается с неудачами.

Кылычдароглу — Карабулут до того, как его отец сменил фамилию — родился 17 декабря 1948 года в турецкой провинции Тунджели и был четвертым из семи детей.

После получения степени бакалавра экономики в Университете Гази (бывшая Анкарская академия экономики и коммерческих наук) в 1971 году Кылычдароглу стал младшим специалистом по бухгалтерскому учету в Министерстве финансов Турции.

Позже он был повышен до бухгалтера и получил дополнительную подготовку во Франции. В министерстве он был назначен заместителем генерального директора департамента доходов.

До своего выхода на политическую арену Кылычдароглу был известен прежде всего как президент Учреждения социального страхования (SSK). Он занимал эту должность с 1992 по 1996 год.

Позже он был переизбран президентом SSK и занимал этот пост в 1997-1999 годах, но в конечном итоге ушел в начале 1999 года, сосредоточив внимание на политике на фоне заявлений о слабом управлении учреждением.

Кылычдароглу пытался попасть в список кандидатов от Демократической левой партии Турции (DSP) в 1999 году при бывшем премьер-министре Бюленте Эджевите. Однако несмотря на то, что его называли «звездой DSP», ему это не удалось.

Тогда лидер Республиканской народной партии (CHP) Дениз Байкал пригласил политика присоединиться к его партии и тем самым обеспечил большой политический прорыв в карьере Кылычдароглу. Байкал, возможно, по неведению, обеспечил возвышение того, кто позже сместил его на посту лидера партии.

После отставки Байкала в 2010 году, уже находясь в парламенте, Кылычдароглу начал прокладывать путь к руководству CHP. В составе партии политик был избран в парламент на всеобщих выборах 2002 года и до 2015 года был членом парламента (депутатом) от второго избирательного округа Стамбула.

После своего переизбрания на всеобщих выборах 2007 года Кылычдароглу стал заместителем спикера парламентской группы своей партии. Затем в 2009 году он баллотировался на пост мэра Стамбула в качестве кандидата от CHP, но в конечном итоге проиграл кандидату от Партии справедливости и развития (AK Party) Кадиру Топбашу: Кылычдароглу получил 37% голосов, а Топбаш — 44,71%.

Через год после своего поражения на выборах мэра Кылычдароглу баллотировался в лидеры CHP — после того, как Байкал был вынужден подать в отставку из-за скандала с видеозаписью. Тайно снятая пленка якобы показала, что у Байкала был роман с женщиной, которая когда-то была его секретарем и входила в его партию.

Политик отрицал все обвинения и говорил о заговоре против него, однако все же ушел в отставку. Кылычдароглу в конечном итоге получил поддержку 77 председателей партии, чтобы баллотироваться на место Байкала. На партийном съезде в мае 2010 года он был избран председателем партии.

В качестве лидера CHP Кылычдароглу также стал лидером оппозиции, поскольку его партия была (и остается) второй по величине политической партией в Великом национальном собрании — парламенте Турции.

«Стол шести»

Победив в борьбе за пост главы CHP в 2010 году, спустя всего несколько месяцев Кылычдароглу занял позицию на конституционном референдуме, состоявшемся 12 сентября 2010 года, и выступил «против» предложенных Партией справедливости и развития конституционных реформ. Однако политик проиграл.

Он пытался оспорить предложения юридически, но Конституционный суд вынес решение против него. Реформы были проведены с 58% голосов «‎‎за» и 42% «‎‎против».

В 2011 году Кылычдароглу участвовал во всеобщих турецких выборах в качестве лидера CHP. Партия набрала 25,98% голосов, что принесло ей 135 мест в парламенте, в то время как AK Party получила ошеломляющие 49,83% голосов, а Партия националистического движения (MHP) набрала 13,01%.

С 2011 по 2015 годы Кылычдароглу был депутатом от второго избирательного округа провинции Измир.

На следующих всеобщих выборах в июне 2015 года Кылычдароглу снова выступил против Эрдогана. Однако на этот раз его партия набрала 24,95% голосов, получив на три депутатских кресла меньше, чем по итогам предыдущего голосования.

На выборах 2018 года Кылычдароглу вместе с другим оппозиционным политическим деятелем и лидером партии IYI Мераль Акшенер учредил Национальный альянс.

Национальный альянс Кылычдароглу расширился в феврале 2022 года: к нему официально присоединились шесть лидеров оппозиционных партий, включая Акшенер, Ахмета Давутоглу из партии Gelecek‎, Али Бабакана из партии DEVA, Темеля Карамоллаоглу из партии Saadet. Их также называют «Стол шести».

Теперь, когда пять официальных партий поддержали последнюю заявку Кылычдароглу на пост президента Турции, удастся ли ему победить — или президент Эрдоган снова окажется победителем? Это еще предстоит выяснить.