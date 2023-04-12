До того как Мухаррем Индже основал свою собственную политическую партию, турецкий политик долгое время представлял главную оппозиционную партию страны — Республиканскую народную партию (CHP), в частности, был кандидатом в президенты на всеобщих выборах 2018 года.

В качестве кандидата в президенты Индже получил чуть более 30% голосов и занял второе место после Реджепа Тайипа Эрдогана из Партии справедливости и развития (AK Party), который получил 53%.

Но его восхождение к вершине цепи CHP, а затем и его уход из партии начались на местном уровне в его родной провинции Ялова, где он родился в деревне Эльмалык 4 мая 1964 года.

В Ялове Индже занимал различные должности в неправительственных организациях, прежде чем в возрасте 38 лет решил, что хочет попасть в парламент. В начале 1990-х он вступил в CHP в качестве члена парламента от провинции Ялова и пробыл в этом качестве четыре срока.

Также на местном уровне он был провинциальным президентом Ассоциации ататюркистской мысли (ADD), светской организации, поддерживающей идеи основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, и даже был руководителем пресс-службы местного футбольного клуба «Яловаспор».

Кампания за президентство, трещины внутри CHP

До того как 58-летний кандидат в президенты заинтересовался политикой, его истинной страстью было преподавание.

Он окончил Университет Улудаг (ныне Университет Балыкесир), где продолжил обучение на педагогическом факультете Некатибея. Позже он работал учителем физики и директором школы в нескольких средних школах и частных учебных заведениях.

Индже баллотировался в состав руководящего состава CHP и был избран заместителем председателя Кемаля Кылычдароглу: на этой должности он проработал с июня 2010 года по август 2014 года, дважды переизбиравшись (в 2011 и 2013 годах). В августе 2014 года он ушел в отставку, и его заменил Левент Гёк.

Во время местных выборов в 2014 году Индже сыграл важную роль в поддержке Вефы Салман, кандидата от CHP на пост мэра Яловы. Он принимал активное участие в предвыборной кампании и во время подсчета голосов в Ялове.

Но трещины в отношениях Индже с CHP начали проявляться после поражения партии на президентских выборах 2014 года.

Индже начал жестко критиковать нынешнего лидера партии Кылычдароглу после того, как совместный кандидат в президенты от CHP и Партии националистического движения (MHP) Экмеледдин Ихсаноглу проиграл Реджепу Тайипу Эрдогану. Вскоре после этого Индже объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии.

На пресс-конференции 14 августа Индже заявил, что больше не допустит потери авторитета CHP в глазах турецкой общественности и что партией управляет небольшая олигархическая элита.

Он баллотировался на пост лидера партии, но проиграл на съезде 2014 года, получив всего 415 голосов делегатов против 740 голосов Кылычдароглу. В следующем избирательном цикле Индже снова баллотировался на пост председателя CHP.

Во время 36-го съезда CHP в феврале 2018 года Индже на этот раз получил 447 голосов делегатов партии, в то время как Кылычдароглу набрал 790 голосов и был вновь объявлен лидером партии.

Однако Индже был выбран кандидатом в президенты от партии на президентских выборах в том же году. Кылычдароглу заявил о поддержке Индже со стороны CHP, и вскоре после этого было объявлено о выдвижении его кандидатуры.

Кампания Индже в 2018 году началась с предвыборного митинга в Ялове под лозунгом Türkiye'ye güvence Muharrem Ince, что примерно переводится как «Гарант Турции — это Мухаррем Индже». Но в итоге Реджеп Тайип Эрдоган победил Индже. Действующий президент набрал 52,6% голосов, в то время как Индже получил 30,64% голосов.

После 37-го съезда CHP Индже объявил, что в сентябре 2020 года он создаст новую политическую партию под названием Memleket.

В январе 2021 года он объявил о своем уходе из CHP, а месяц спустя официально подал в отставку.