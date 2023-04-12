Синан Оган, ученый с азербайджанско-турецкими корнями, будет баллотироваться в качестве кандидата в президенты от Альянса АТА (Альянс предков) на предстоящих в мае всеобщих выборах в Турции. Политик смог собрать более 100 тыс. подписей в свою поддержку, тем самым выполнив юридическое требование для выдвижения.

Сторонники Огана — Альянс АТА. Это блок из четырех партий — партии Zafer, партии Adalet, партии Ülkem и Партии Türkiye İttifakı. Все они известны своей националистической позицией.

Альянс АТА малозаметен по сравнению с двумя другими ведущими политическими блоками: Народным альянсом под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Национальным альянсом Республиканской народной партии (СHP) Кемаля Кылычдароглу. Все эти альянсы соревнуются друг с другом 14 мая за победу как на парламентских, так и на президентских выборах.

Карьера 56-летнего Огана началась в Партии националистического движения (MHP). В 2011 году он стал депутатом от своего родного города Игдыр в Восточно-Анатолийской провинции со значительным азербайджанским населением.

Первоначально он был в хороших отношениях с Девлетом Бахчели, лидером MHP. Но после того, как Бахчели принял новую политику поддержки политики Эрдогана после выборов в ноябре 2015 года, Оган присоединился к другим националистическим фигурам, чтобы противостоять его руководству.

Фрагментарная политика

Бахчели и Эрдоган не состояли в политическом союзе до ноября 2015 года, когда в Турции прошли повторные всеобщие выборы — это случилось после того, как на первых выборах в апреле того же года мандаты распределились без явного победителя.

Партия справедливости и развития победила на ноябрьских выборах после провала Турецкого процесса резолюции — против которого яростно выступал Бахчели. После этого возник растущий союз между MHP Бахчели, которая более пяти десятилетий находилась в центре турецкого национализма, и Эрдоганом — влиятельным консервативным лидером.

Однако некоторые политики-националисты, такие как Синан Оган, Мераль Акшенер, Умит Оздаг и Корай Айдын — все члены MHP до того, как выдвинули свои собственные политические платформы, — выступили против союза Бахчели с Эрдоганом. В конце концов, эти политики ушли в оппозиционный блок, выступая против давнего руководства Бахчели.

В июне 2016 года противники Бахчели, в том числе Оган, призвали к проведению спорного партийного съезда для изменения устава MHP, несмотря на возражения руководства партии. Их главной целью было отстранение Бахчели от руководящего поста. Но из-за внутренних разногласий скандальный июньский съезд завершился в суде.

Запланированный на июль съезд партии так и не состоялся — суд отменил решение об изменении устава MHP, и Бахчели остался на своем посту. Спустя несколько месяцев Акшенер и ее сторонники расстались с MHP и в 2017 году основали партию IYI.

Но Оган остался в MHP несмотря на то, что его дважды исключали за предполагаемую антипартийную деятельность. В одном из случаев его исключение из партии было отменено судом.

«…Он не переходил ни в какую другую партию и не создавал новую партию», — говорится на сайте Огана. — Он заявил, что останется верным своей партии и ее борьбе».

Но на решающем референдуме 2017 года о смене парламентской системы Турции на президентскую модель Оган выступил против решения MHP проголосовать «‎‎против» — как Акшенер и другие оппоненты Бахчели.

С 2017 года Оган не был связан ни с одной партией, и на предстоящих выборах он будет баллотироваться как независимый кандидат — хотя Альянс АТА, который возглавляет политик Умит Оздаг, выдвинул Огана своим кандидатом в президенты.

Выбор Огана: Эрдоган или Кылычдароглу?

Во время брифинга для прессы турецкие журналисты спросили Огана, какого кандидата он поддержит — Эрдогана или Кылычдароглу, если президентские выборы перейдут во второй тур. Это может произойти, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре.

«Мы посмотрим на их национальную позицию и компетентность. Мы рассмотрим связи с терроризмом и обращения за помощью к терроризму. Будем принимать решение, основываясь на здравом смысле. Здравый смысл подсказывает нам, что мы не можем обещать рай, но пришло время закрыть врата ада», — заявил Оган.

Но Умит Оздаг, глава партии Zafer и самый большой сторонник Огана в президентской гонке, ранее намекнул: альянс АТА может поддержать Кылычдароглу во втором туре голосования.

История Огана

Политик националистических взглядов окончил Университет Мармара со степенью делового администрирования в 1989 году. Он получил степень магистра финансового права/банковского дела в том же университете в 1992 году. Позже, в 2009 году, он защитил докторскую диссертацию в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) в России.

Согласно веб-сайту политика, с 1992 по 2000 год он работал лектором в Азербайджанском фонде изучения тюркского мира. В тот же период он возглавлял азербайджанский офис Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), государственного учреждения.

В 2000-х работал в Евразийском центре стратегических исследований (ASAM), где возглавлял отдел, посвященный России и Украине. В 2004 году основал свой исследовательский центр TÜRKSAM (Центр стратегического анализа Турции), который функционирует по сей день.

Став депутатом от MHP в 2011 году, политик был членом парламентских групп дружбы Турция-Албания и Турция-Нигерия. В течение своего срока Оган также работал генеральным секретарем парламентской группы дружбы Турция-Азербайджан.