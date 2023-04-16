Израиль создал «Национальную гвардию» под непосредственным командованием крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Это формирование правозащитные группы называют «частным вооруженным ополчением», созданным исключительно для борьбы с палестинцами, пишет TRT World.

Бен-Гвир признал: подразделения Нацгвардии будут развернуты исключительно в палестинских общинах, а также вдоль границ с оккупированным Западным берегом. Но кого Бен-Гвир поставит во главе нового формирования, насчитывающего 2 тыс. человек? Похоже, что ведущий кандидат — 43-летний полковник в отставке Авиноам Эмуна, известный своими радикальными взглядами против палестинцев.

Во время военной карьеры Эмуна служил в элитном десанте и дослужился до командира печально известного подразделения 101 Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в 1953-1954 годах именно это подразделение проводило жестокие рейды и нападения на палестинцев.

В его составе Эмуна участвовал в «тяжелых боях и широкомасштабных репрессивных кампаниях против палестинцев во время Второй интифады, вторжения в Ливан в 2006 году и войны в Газе в 2014 году», пишет израильский обозреватель Шир Хевер.

Хевер, член правления пацифистской группы «Еврейский голос за справедливый мир на Ближнем Востоке», уточняет: «военная карьера Эмуны способствовала его быстрому продвижению». Эмуна был главой школы тактического командования израильских вооруженных сил, а затем возглавлял дивизию «Хермон» на оккупированных сирийских Голанских высотах.

Но больше всего он известен тем, что командовал израильским нападением на Газу в 2014 году. Эта операция получила название «На грани». За время акции израильские военные убили от 2125 до 2310 палестинцев, а Эмуна был награжден медалью командующего генерала. Фамилия Эмуна, известного своей строгой религиозной позицией, по иронии судьбы означает «вера» на иврите. Он даже приписывает свой успех в наступлении чудесам, пишет колумнист Рогель Альфер.

О его религиозности говорит и то, что Эмуна попал в заголовки газет из-за того, что отказался нанимать женщину на пост пресс-секретаря бригады из-за своих религиозных убеждений. Его провокационная и ненавистническая риторика в отношении палестинцев получила печальную известность благодаря видео в соцсетях, где он обращался к войскам в Газе во время наступления 2014 года.

«Сегодня вечером быть арабом станет гораздо менее приятно», — говорит Эмуна на видеозаписи, его речь сопровождают смех и аплодисменты. Военный сказал, что войска увидят убегающих палестинцев, и приказал им «убивать их, когда они убегают». Его солдаты зааплодировали и ответили: «Да, сэр». Продолжая подстрекать их, Эмуна призвал своих бойцов «улыбаться» и пытаться «наслаждаться» убийствами «арабов».

Страсть к применению силы

Альфер пишет, что «приказ Эмуны совершить убийство» демонстрирует, что для него война — это «утиная охота» без учета международного права.

«Война ведется по международному праву, что требует определенной степени порядочности, человечности и уважения. Без этого убийство перестает быть законным и становится обычным убийством», — отмечает журналист.

По его словам, эти законы гласят: в тот момент, когда солдат сдается, его нельзя убивать, и любое нарушение этого правила считается военным преступлением. Но именно к этому и призывает Эмуна. На самом деле именно страсть военного генерала к применению силы, возможно, привела к тому, что ему было отказано в продвижении по службе: он ушел из ЦАХАЛа в 2022 году после 24 лет службы, сообщает правая газета Arutz Sheva со ссылкой на высокопоставленных чиновников армии.

«В моем понимании, история действительно о страхе перед избытком пыла и мужества, которые из него прямо сочатся. Это что-то немного пугающее, он страшная фигура в этом контексте», — цитирует издание анонимный военный источник.

Собеседники Arutz Sheva также сообщили, что Эмуна называл палестинцев «крысами» и даже наказывал солдат, которые не применяли достаточно насилия в осажденной Газе.

Хотя военного генерала называют «очень жестким», по словам источников, «когда он завершил свою работу, многие офицеры плакали, опасаясь, что кто-то займет его место». Выход Эмуны на пенсию вызвал волну протестов.

В его защиту выступили и некоторые политики, например депутат от оппозиции Матан Кахана, также служивший в армии, похвалил полковника в открытом письме. «Полковник Авиноам, как уже упоминалось, мы не знакомы. Но из всего, что я читал и слышал о вас, нам есть за что быть благодарными вам», — написал депутат.

Он добавил, что «просто тронут» всем, что сделал Эмуна. «Вы были выбраны, чтобы стать фигурой, на которую будет равняться наше будущее поколение командиров рот», — говорится в открытом письме политика.

«Улыбайся-наслаждайся-убивай» — лишь один из примеров

Девиз «Эмуны» «улыбайся-наслаждайся-убивай» — лишь один из примеров всеобъемлющего бесчеловечного отношения и обращения израильских военных с палестинцами, о чем свидетельствуют показания отставных израильских солдат.

Яхуда Шауль служил на оккупированном Западном берегу в течение двух лет и, получив опыт, решил стать соучредителем организации «Нарушая молчание». Она собирает показания израильских солдат, чтобы разоблачить суровую реальность оккупации.

«Я прошел службу, веря, что я хороший парень и что мы на правильной стороне. Затем я внезапно обнаружил, что мы сделали и в чем я принимал участие», — заявил он в интервью France 24. Шауль рассказал о том, как солдат учат постоянно терроризировать палестинцев и что «нет ни одного израильского солдата, служившего на оккупированных территориях и не запятнавшего руки».

По словам бывшего военного, во время его 14-месячной службы в Хевроне там было два военных патруля, задачей которых было «дать почувствовать наше присутствие» и «создать ощущение преследования». Шауль подчеркивает: один из способов заключался в том, что они случайным образом выбирали палестинские дома, чтобы совершить набег и запугать семьи внутри.

«Военная логика говорит так: если у палестинцев возникнет ощущение, что ЦАХАЛ все время повсюду, они будут бояться атаковать», — пояснил Шауль.

В основе того, что они делают, уточняет бывший военный, — «невозможность рассматривать палестинцев как равных людей».