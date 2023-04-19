Менее чем за три года Турция завершила работы на газовом месторождении Сакарья. Уже в конце этой недели природный газ должен начать поступать из морских скважин в Черном море, сообщает TRT World.

Критики сомневались в серьезности сроков, объявленных президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в августе 2020 года, когда он заявил, что проект будет завершен в 2023 году.

«Конечно, это большое достижение. Даже если вы очень быстры, обычно для завершения разработки такого морского месторождения, как это, требуется четыре года. Мы можем сказать, что Turkish Petroleum выполнила работу очень быстро», — заявил в беседе с TRT Мехмет Доган, управляющий директор стамбульской консалтинговой компании GazDay Energy.

Месторождение Сакарья расположено в 175 км от прибрежного города Эрегли. Государственная компания Turkish Petroleum (TPAO) разработала несколько скважин на месторождении в сотрудничестве с двумя ведущими инженерными фирмами Subsea7 и Schlumberger.

Вот несколько важных фактов о многомиллиардном проекте.

Как Турции удалось реализовать проект так быстро?

Сакарья — сверхглубокое месторождение, а это означает, что буровые установки нужно забивать на тысячи метров под морское дно, чтобы добраться до запасов газа.

Разработка морских нефтяных месторождений требует много времени, поскольку процесс предполагает сложные инженерные разработки и многочисленные разрешения регулирующих органов. Газ из Сакарьи будет доставляться на сушу по 170-километровому подводному газопроводу, а затем через различные компрессорные установки.

Как правило, только крупные нефтяные компании, такие как ExxonMobil, Royal Dutch Shell и французская TotalEnergies, имеют финансовую мощь, чтобы добывать нефть с больших глубин. Но после того, как транснациональные корпорации стали избегать Турции, Анкара решила пойти своим путем: страна приобрела буровые суда, в том числе буровое судно шестого поколения «Фатих», в попытке поиска запасов нефти и газа в глубоком море.

И тот факт, что TPAO в конечном итоге стал 100% владельцем месторождения Сакарья, объясняет, почему ускорились работы по разработке. Промышленники отмечают, что частные оффшорные нефтяные компании часто увязают в бумажной работе, бюрократических препонах и договорах купли-продажи.

Таким образом, будучи государственной организацией, TPAO смогла значительно сократить время, затрачиваемое на согласование сложных структур ценообразования и длительных договоров купли-продажи.

Почему Турция решила сделать это самостоятельно?

На протяжении десятилетий Турция зависела от импорта энергоносителей, поскольку среди политиков и частного сектора существовало общее убеждение, что геология страны не способствует формированию запасов углеводородов.

Но последовательные открытия, сделанные странами региона, такими как Израиль, в сочетании с исключением Турции из энергетической сцены Восточного Средиземноморья, подтолкнули Анкару к ускорению своих собственных усилий. В 2017 году в соответствии с новой политикой Турция купила сейсморазведочные и буровые суда, чтобы начать разведку в своих территориальных водах.

Анкара направила три корабля — «Фатих», «Явуз» и «Кануни» — для поиска запасов нефти в Восточном Средиземноморье и Черном море. В случае с Сакарья TPAO в прошлом работала в сотрудничестве с такими компаниями, как Chevron и Petrobras, но начала самостоятельно искать запасы нефти и газа в Восточном Средиземноморье и Черном море, поскольку эти компании более не проявляли интереса к этим регионам. Так, в 2004 году British Petroleum обнаружила пригодный для эксплуатации газ в скважине Аязлы-1 в Черном море, но отказалась от дальнейших исследований и передала концессию TPAO.

По словам экспертов, энергетический потенциал Черного моря и Восточного Средиземноморья, где в 2015 году Египет обнаружил крупное газовое месторождение Зохр, остается в значительной степени неиспользованным.

Сколько газа будет производить Сакарья?

Сакарья будет разрабатываться поэтапно. На первом этапе на месторождении будут добывать около 10 млн кубометров газа в сутки. По словам Догана, это составляет почти 10% внутреннего летнего потребления Турции — и от 4-5%процентов зимнего потребления в стране, когда люди включают обогреватели.

«На втором этапе, который будет завершен к 2027-2028 годам, ожидается добыча до 40 млн кубометров в сутки. Это, вероятно, покроет 25% потребления Турции», — отмечает эксперт.

В прошлом году страна потребила 54 млрд кубометров газа, почти весь он был импортирован из Азербайджана и России. По словам Догана, потребление в стране в целом увеличилось за эти годы в связи со строительством новых жилых домов и экономическим ростом. Но в прошлом году, например, потребление газа было ниже показателя 60 млрд куб.

Какой экономический эффект ожидается?

Доган поясняет: если использовать для измерения сегодняшние цены на газ в качестве ориентира, сырье из Сакарьи даст экономическую прибыль в размере $5 млн в день. Однако эта цифра может резко возрасти, если цены на энергоносители вырастут. Продолжающаяся война России и Украины и крах банков США ухудшили перспективы мировой экономики и снизили цены на нефть и газ.

«Если цена на природный газ будет безумно высокой, как в прошлом году, то, конечно, выгода будет огромной», — уточняет Доган.

Цена энергоресурсов играет важную роль в определении влияния газа с месторождения Сакарья — в прошлом году Турция потратила $80 млрд на импорт энергии. Высокий счет за электроэнергию ухудшает валютную позицию Турции. Но Доган считает, что, возможно, самое большое преимущество морского месторождения заключается в его стратегическом характере.

Турция как торговый хаб

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил превратить Турцию в энергетический узел, соединяющий потребительские рынки с производственными центрами.

Это привлекло внимание к географическому положению Турции, поскольку страна уже служит транзитным маршрутом для крупных газопроводов. Наличие в Турции трубопроводной инфраструктуры, такой как «Турецкий поток» в Черном море, облегчает стране экспорт газа с собственных месторождений.

Доган отмечает: для того, чтобы страна стала торговым хабом, у нее должна быть собственная добыча газа — и это обеспечивает месторождение Сакарья. «Я уверен, что благодаря этому проекту Турция укрепит свои позиции в качестве альтернативного маршрута поставок в Европу и балканские страны».