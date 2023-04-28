Все больше женщин в Турции и во всем мире выбирают строить карьеру в авиации и становятся пилотами, несмотря на то что эту профессию традиционно считают мужской, пишет агентство «Анадолу».
Согласно недавнему отчету издания, в национальной авиакомпании Turkish Airlines (THY) работают по меньшей мере 329 женщин-пилотов. В их числе — 38-летняя Бельгин Айхан, которая пришла в авиацию из музыки. Хотя Айхан окончила факультет электроники и связи Стамбульского технического университета, сначала она решила стать музыкантом и играла на флейте в различных оркестрах.
В 2014 году женщина увидела в соцсетях объявление THY о программе обучения на второго пилота и решила участвовать. Она подала заявку, предварительно проконсультировавшись со своим другом авиадиспетчером, который работает в этой отрасли. «Я задавалась вопросом, будет ли эта работа мешать моим занятиям искусством, или я могу заниматься и тем, и другим. В конце концов я подала заявку на эту должность», — отметила Айхан. — «Меня приняли в академию Turkish Airlines, и после двухлетней программы обучения пилотов я летаю на Airbus 330-350».
Собеседница «Анадолу» рассказала, что работает на дальнемагистральных рейсах с 2017 года.
«Пилотирование как искусство»
По словам Айхан, ее семья сначала была удивлена ее решением, но в конце концов поддержала ее. Ее родные посчитали: «если Бельгин полна решимости выполнять эту работу, то она определенно способна добиться успеха».
Помимо работы пилотом, в свободное время Айхан играет на флейте, а также продолжает играть в оркестре из 35-40 человек в школе изящных искусств.
«Пилотирование похоже на искусство. Вы поднимаете 250-тонный самолет, управляете им и работаете над его безопасной посадкой. Это очень увлекательный процесс», — пояснила пилот.
Айхан уточнила: иногда она отправляется в полеты, которые могут длиться до 13 часов. В зависимости от того, в каком направлении они летят и от положения солнца, может показаться, что полеты длятся еще дольше, отметила собеседница «Анадолу».
Однако авиакомпания обеспечивает своих сотрудников достаточным количеством часов отдыха между рейсами, чтобы следующий полет также прошел на высоте. «Мы можем пойти куда-нибудь, мы можем путешествовать. Мы можем поужинать с командой. Я стараюсь следить за событиями или концертами в тех местах, куда я лечу, и нахожу время для прослушивания музыки», — отметила Айхан.
Из бортпроводницы в пилоты
35-летняя Пынар Четин также работает пилотом в THY — она пришла в эту сферу с должности бортпроводницы. У Четин степень магистра в области управления маркетинговыми коммуникациями. Она пришла в авиацию в возрасте 22 лет, пройдя необходимую образовательную программу.
По ее словам, с раннего возраста она интересовалась авиацией, потому что ее отец работал техником в аэропорту. Именно он и рекомендовал девушке подать заявку на должность бортпроводника. «Было очень приятно чувствовать себя в салоне самолета. Я всегда любила свою работу. Я люблю общаться. Мне нравится всюду летать на самолете», — поделилась Четин. — «Для меня было очень приятно представлять THY, нашу компанию-перевозчика, по всему миру в течение семи лет».
Собеседница «Анадолу» уточнила: быть пилотом может быть непросто из-за высокого уровня стресса и нерегулярного сна. Однако есть положительный аспект работы: пилотам не нужно работать каждый день в строго определенные часы, а иногда они могут брать отгулы в будние дни.
Четин признается, что отец особенно гордится ею, и она чувствует поддержку семьи. По ее словам, те, кто хочет стать пилотом, обязательно добьются успеха, если проявят достаточную решимость и терпение в процессе.
Женщины не только в авиации
За 6,5 лет в Турции заметно увеличилось количество женщин в политике и госструктурах — с 5,7% до 8,1%, и сегодня их число достигло 25 791, отметил глава МВД Турции Сулейман Сойлу 27 февраля на встрече с лидерами женских неправительственных организаций. Сегодня в стране три женщины-губернатора и на 10,7 тыс. прибавилось женщин-полицейских.