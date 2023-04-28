Все больше женщин в Турции и во всем мире выбирают строить карьеру в авиации и становятся пилотами, несмотря на то что эту профессию традиционно считают мужской, пишет агентство «Анадолу‎»‎.

Согласно недавнему отчету издания, в национальной авиакомпании Turkish Airlines (THY) работают по меньшей мере 329 женщин-пилотов. В их числе — 38-летняя Бельгин Айхан, которая пришла в авиацию из музыки. Хотя Айхан окончила факультет электроники и связи Стамбульского технического университета, сначала она решила стать музыкантом и играла на флейте в различных оркестрах.

В 2014 году женщина увидела в соцсетях объявление THY о программе обучения на второго пилота и решила участвовать. Она подала заявку, предварительно проконсультировавшись со своим другом авиадиспетчером, который работает в этой отрасли. «Я задавалась вопросом, будет ли эта работа мешать моим занятиям искусством, или я могу заниматься и тем, и другим. В конце концов я подала заявку на эту должность», — отметила Айхан. — «Меня приняли в академию Turkish Airlines, и после двухлетней программы обучения пилотов я летаю на Airbus 330-350».

Собеседница «‎Анадолу»‎ рассказала, что работает на дальнемагистральных рейсах с 2017 года.

«Пилотирование как искусство»

По словам Айхан, ее семья сначала была удивлена ее решением, но в конце концов поддержала ее. Ее родные посчитали: «если Бельгин полна решимости выполнять эту работу, то она определенно способна добиться успеха».

Помимо работы пилотом, в свободное время Айхан играет на флейте, а также продолжает играть в оркестре из 35-40 человек в школе изящных искусств.

«Пилотирование похоже на искусство. Вы поднимаете 250-тонный самолет, управляете им и работаете над его безопасной посадкой. Это очень увлекательный процесс», — пояснила пилот.

Айхан уточнила: иногда она отправляется в полеты, которые могут длиться до 13 часов. В зависимости от того, в каком направлении они летят и от положения солнца, может показаться, что полеты длятся еще дольше, отметила собеседница «‎Анадолу»‎.

Однако авиакомпания обеспечивает своих сотрудников достаточным количеством часов отдыха между рейсами, чтобы следующий полет также прошел на высоте. «Мы можем пойти куда-нибудь, мы можем путешествовать. Мы можем поужинать с командой. Я стараюсь следить за событиями или концертами в тех местах, куда я лечу, и нахожу время для прослушивания музыки», — отметила Айхан.

Из бортпроводницы в пилоты

35-летняя Пынар Четин также работает пилотом в THY — она пришла в эту сферу с должности бортпроводницы. У Четин степень магистра в области управления маркетинговыми коммуникациями. Она пришла в авиацию в возрасте 22 лет, пройдя необходимую образовательную программу.

По ее словам, с раннего возраста она интересовалась авиацией, потому что ее отец работал техником в аэропорту. Именно он и рекомендовал девушке подать заявку на должность бортпроводника. «Было очень приятно чувствовать себя в салоне самолета. Я всегда любила свою работу. Я люблю общаться. Мне нравится всюду летать на самолете‎»‎, — поделилась Четин. — «Для меня было очень приятно представлять THY, нашу компанию-перевозчика, по всему миру в течение семи лет».

Собеседница «‎Анадолу»‎ уточнила: быть пилотом может быть непросто из-за высокого уровня стресса и нерегулярного сна. Однако есть положительный аспект работы: пилотам не нужно работать каждый день в строго определенные часы, а иногда они могут брать отгулы в будние дни.

Четин признается, что отец особенно гордится ею, и она чувствует поддержку семьи. По ее словам, те, кто хочет стать пилотом, обязательно добьются успеха, если проявят достаточную решимость и терпение в процессе.

Женщины не только в авиации

За 6,5 лет в Турции заметно увеличилось количество женщин в политике и госструктурах — с 5,7% до 8,1%, и сегодня их число достигло 25 791, отметил глава МВД Турции Сулейман Сойлу 27 февраля на встрече с лидерами женских неправительственных организаций. Сегодня в стране три женщины-губернатора и на 10,7 тыс. прибавилось женщин-полицейских.