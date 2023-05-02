Вход на Красную площадь – главную туристическую достопримечательность Москвы, с 27 апреля закрыт – в ближайшие дни и вплоть до 9 мая там будет проходить подготовка к военному параду. То, что он обязательно состоится, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А министр обороны Сергей Шойгу добавил, что по центру столицы пройдут более 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц техники.

Единственным гостем парада в этом году станет президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В этом решение просматривается желание Москвы сохранять баланс между партнерами на постсоветском пространстве. Если в 2022 году на параде не было ни одного иностранного лидера, то в последний довоенный год им был президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В Бишкеке это явно восприняли неоднозначно, так как между Кыргызстаном и Таджикистаном есть вялотекущий приграничный конфликт.

Также в Кремле отметили, что в параде на этот раз могут принять участие и те военные, которые уже успели принять участие в боевых действиях в Украине. «Теоретически могут, – заявил Дмитрий Песков агентству ТАСС. – Пока еще рано об этом говорить». Между тем война в Украине все же наложила отпечаток на празднование даты, которую в современной России считают главной в истории страны. Согласно социологическим исследованиям, есть всего два праздника, которые отмечают большинство россиян – 9 мая и Новый год. Однако именно самое «народное» мероприятие – шествие людей с портретами своих погибших родственников «Бессмертный полк» пришлось отменить – причем не только в Москве, а и по всей России.

Формально такая инициатива исходит от организаторов акции – общественного движения «Бессмертный полк России». Однако судя по всему, рекомендация отказаться от шествия исходила от властей – из-за угрозы теракта или обстрела, которые вполне возможны в приграничных регионах. Вместо прохода по улицам городов сопредседатель центрального штаба общественного движения Елена Цунаева предложила «почтить память своих героев в течение всего дня» – а не только пары часов, которые обычно отводились на мероприятие. «Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях. И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», – добавила Цунаева.

Отказ от «Бессмертного полка» вызвал серьезную дискуссию, в которой высказались и сторонники войны в Украине, и ее противники. Например, звучало мнение, что портрет на окне автомобиля дискредитирует акцию, и граждане должны сами решать, участвовать в акции или нет, принимая на себя все возможные риски.

Но, по мнению российского политолога Константина Калачева в настоящее время «Бессмертный полк» стал источником политических рисков, которые стали причиной запрета акции наряду с угрозой теракта. «Официальной причины акции называется обеспечение безопасности, – сказал Калачев TRT на русском. – Я бы в этом случае понятие безопасности расширил. Еще до отмены отдельные энтузиасты выступали с призывом приходить не только с портретами дедов и прадедов, участвовавших в войне 1941-1945 годов но и с портретами погибших в Украине. При этом министерство обороны уже давно молчит о количестве потерь. Смешение исторических и нынешних событий на акции «Бессмертный полк» в сознании людей могло бы способствовать постановке вопроса о цене, которую Россия платит в ходе конфликта. Визуализация потерь в интересы власти не входит».

Впрочем, очевидно, что без портретов участников нынешней, а не Второй мировой войны не обойдется. Во всяком случае, молодежное крыло Общероссийского народного фронта (ОНФ) прямо предлагает напечатать портрет участника «героя Великой Отечественной войны или бойца спецоперации» (в России войну в Украине называют «специальной военной операцией – TRT на русском) и надеть ее 9 мая. Акцию «Герои с нами» поддерживают государственные мультифункциональные центры (МФЦ) по оказанию государственных услуг – во всяком случае в Москве желающим рекомендовано обращаться туда. Однако в отличие от «Бессмертного полка», «Герои с нами» не подразумевает, что на фотографиях обязательно должны быть изображены те, кого уже нет в живых.

«Власть не против демонстрации участников нынешнего конфликта в принципе, но главное, чтобы без черной траурной ленточки. Идея с портретами реализуется на баннерах по всей России и вне празднования 9 мая. Но это живые герои. Футболка как новый рекламный носитель не ассоциируется с павшими, со смертью. Может в этом дело», – считает политолог Константин Калачев.

Еще более серьезные меры безопасности предприняты в регионах непосредственно граничащих с Украиной – Курской и Белгородской областях, а также в Крыму, который Москва считает территорией России. Там не будет ни военного парада, ни других массовых мероприятий, а также салюта – с учетом того, что взрывы жители этих городов уже отвыкли ассоциировать с праздником. Правда, и там подобные меры предосторожности воспринимаются неоднозначно. Например, люди задаются вопросом, почему проводить фестиваль тюльпанов неподалеку от Белгорода 1 мая можно, а привычно отпраздновать День Победы – нельзя. К «строгим» регионам также неожиданно добавилась Калужская область, которой за последний год пришлось пережить атаки беспилотников – судя по всему, запущенных с территории Украины.

Другие регионы, расположенные недалеко от Украины, пытаются искать компромиссные решения. Например, в Ростовской области парад решено провести, но без салюта и военной техники, а в Брянской – решение на этот счет пока и вовсе не принято. Не определились также в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, которые Россия формально включила в свой состав осенью прошлого года, но при этом даже контролирует их территории лишь частично.