2 мая в турецкой провинции Конья состоялось официальное открытие Карапынарской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 1350 МВт.

Подрядчик объекта — компания Kalyon Energy. Станция в Карапынаре станет крупнейшей в Европе и одной из наиболее крупных в мире. Монтажные работы на объекте начались в январе 2020 года, его площадь превышает 20 млн кв. м — это примерно 2600 футбольных полей, уточняет агентство.

Станция обеспечит электричеством 2 млн человек

После выхода на полную мощность СЭС увеличит долю установленной солнечной энергии в Турции на 20%, отмечает «Анадолу‎»‎. Станция будет производить 3 млрд киловатт-часов электроэнергии ежегодно — это соответствует 1% энергопотребления в Турции.

Вырабатываемое станцией электричество равно позволит сэкономить до $450 млн в валюте. СЭС сможет удовлетворять внутренние потребности в электроэнергии 2 млн жителей Турции, подчеркивает издание. Кроме того, станция предотвратит выбросы 2 млн тонн ископаемого топлива и углерода.

Солнечные батареи сделаны в Турции

Всего на электростанции установлены 3,2 млн солнечных панелей. Они на 80% состоят из турецких компонентов, произведенных на первом и единственном в мире полностью интегрированном заводе солнечных панелей Kalyon Photovoltaic (PV).

Завод был создан в рамках конкурса в области возобновляемых источников энергии (YEKA). Бассейн реки Аджиголь, где расположена СЭС, был опустынен из-за бессознательного ведения сельского хозяйства, изменения климата и неправильного орошения. После этого власти региона начали рассматривать землю в этом районе как перспективную территорию для возобновляемых источников энергии. Это бы создало возможности для трудоустройства в дополнение к производству электроэнергии в регионе.

Стандарты устойчивого развития построенной в Карапынаре СЭС находятся на самом высоком уровне, пишет «‎Анадолу»‎. На станции применяются «рамочные стандарты устойчивого развития» Всемирного банка.

Инвестиции превышают $1 млрд

Проект Карапынарской солнечной станции получил финансирование от правительства Великобритании в рамках программы по обеспечению устойчивого развития в глобальном масштабе. Вложение в турецкую электростанцию стало крупнейшим в истории программы. Кроме того, британское экспортно-кредитное агентство UKEF также способствовало финансированию станции.

В общей сложности инвестиции в Карапынарскую СЭС превышают $1 млрд. Kalyon Energy в течение ближайших пяти лет намерена вложить в возобновляемую энергетику свыше $10 млрд. Компания заключила партнерское соглашение на сумму более $490 млн с International Energy Holding, дочерней фирмой International Holding Company — одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний.