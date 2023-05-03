Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль 26 апреля провели встречу в Вашингтоне. По итогам саммита была принята декларация, в которой Южная Корея подтвердила приверженность нераспространению ядерного оружия, а США обещали чаще развертывать свои стратегические средства на Корейском полуострове.

В декларации говорится, что Вашингтон и Сеул будут проводить консультации при принятии решений относительно ядерного сдерживания. Президенты объявили «о создании новой консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны КНДР». Стороны заявили о намерении активизировать военные учения в сфере сдерживания.

Корейские эксперты считают, что эта мера скорее призвана возыметь «психотерапевтический эффект», так как фактически новый консультативный орган не станет какой-то новой или эффективной мерой и не даст Сеулу никакого уровня участия в управлении стратегическими силами США.

Так, доцент Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп указывает на то, что, хотя заключенная Вашингтонская декларация и выглядит как что-то «новое и захватывающее», по сути, она отражает базовую позицию США, просто выставленную «на показ» для успокоения тех в Южной Корее, кто требует совместного обладания ЯО или его размещения на Корейском полуострове.

Американские чиновники также высказывали мнение, что цель публичных заявлений ряда официальных лиц в Южной Корее, которые выступали за идею о разработке республикой собственного ЯО, как раз и состояла в достижении подобных договоренностей с США.

Нужно ли Сеулу собственное ядерное оружие?

В последнее время эта тема активно обсуждалась в южнокорейском информационном пространстве. Согласно результатам соцопросов, 7 из 10 южнокорейцев поддерживают идею разработки ЯО. Причина очевидна — Северная Корея не планирует останавливать развитие ракетно-ядерной программы и с определенной регулярностью проводит испытания ракет. В частности, недавно состоялись испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе, за пуском которой наблюдал Ким Чен Ын.

В целом идея обретения собственного ядерного оружия Южной Кореей впервые быда озвучена президентом Пак Чон Хи в 1975 году. Но тогда под давлением США 23 апреля 1975 года Южная Корея ратифицировала Договор о нераспространении ЯО.

Затем тактическое ядерное оружие США размещалось в Южной Корее на протяжении 33 лет — с 1958 по 1991 год. В 1992 году КНДР и Южная Корея приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова, по которой обязались не создавать ЯО, но это не ограничивало использование мирного атома.

Таким образом, Вашингтонская декларация и обещания американцев о регулярных заходах в Южную Корею атомоходов с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков не противоречат принятым Сеулом на себя обязательствам.

При этом ряд экспертов считают, что наличие собственного ядерного арсенала все же более предпочтительно. В частности, директор Центра исследований стратегий объединения Корейского полуострова южнокорейского Института Седжон Чон Сон Чжан полагает, что это отвечало бы интересам молодежи. Только ядерный паритет с КНДР обезопасит республику от потенциального удара, говорит он.

Также он считает, что собственный ядерный арсенал избавит молодых южнокорейцев от возможного увеличения срока службы по призыву. Он аргументирует это тем, что из-за демографической ямы годичный показатель по набору призывников (мужчин в возрасте 20-30 лет) сократится с 220 тыс. до 130 тыс. человек в 2040 году. «Если Республика Корея собирается продолжать отвечать Северу только в сфере обычного вооружения, то увеличение срока службы неминуемо из-за сокращения числа новобранцев», — полагает Чон Сон Чжан.

Но власти Южной Кореи, судя по всему, не разделают такое мнение.

Премьер-министр Хан Док Су заявлял, что стране не следует стремиться к получению ЯО. Южнокорейская оппозиция тоже считает, что собственная ядерная программа лишь спровоцирует гонку вооружений в регионе и подорвет отношения с внешним миром. Председатель ведущей оппозиционной партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, например, назвал подобные призывы «популизмом в сфере безопасности».

Как объясняет известный российский востоковед-кореевед Андрей Ланьков в своей статье в журнале «Профиль», Южная Корея, будучи богатой страной и одним из мировых лидеров в области атомной энергетики, способна в короткие сроки создать ЯО, однако ключевым сдерживающим фактором остается политическая сторона вопроса. «Попытка обзавестись собственным ЯО спровоцирует серьезнейшие проблемы в отношениях как с США, так и с Китаем, а в более широком смысле и со всем международным сообществом. Процветание Кореи напрямую зависит от экспорта и вообще от экономических контактов с внешним миром. Введение даже относительно мягких санкций станет для Южной Кореи серьезным ударом», — указывает он.

Можно предположить, что дискуссии на эту тему продолжат время от времени вспыхивать в южнокорейском обществе, а некоторые политические силы, вероятно, будут использовать их в целях «заработать очки». Однако конкретные шаги в этом направлении маловероятны. Свидетельством этого и стали договоренности Байдена и Юн Сок Ёля в Вашингтоне.