ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Нетаньяху угрожает Катару
Израиль требует от Катара депортировать представителей палестинского движения
Нетаньяху угрожает Катару
/ AP
10 сентября 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в англоязычном видеообращении потребовал от Катара выслать лидеров палестинского движения ХАМАС, угрожая: «Если вы этого не сделаете, мы сделаем».

Заявление прозвучало на фоне международной критики за израильский удар по катарской столице, который Нетаньяху сравнил с операциями США после терактов 11 сентября 2001 года.

Читайте также

«Мы сделали то же, что и Америка», — подчеркнул премьер еврейского государства, раскритиковав страну Персидского залива за предоставление убежища представителям палестинского движения.

Тем временем экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на израильскую агрессию против Катара было перенесено на завтра по просьбе Дохи, чтобы премьер-министр Катара смог принять участие во встрече.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us