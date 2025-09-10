Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в англоязычном видеообращении потребовал от Катара выслать лидеров палестинского движения ХАМАС, угрожая: «Если вы этого не сделаете, мы сделаем».

Заявление прозвучало на фоне международной критики за израильский удар по катарской столице, который Нетаньяху сравнил с операциями США после терактов 11 сентября 2001 года.