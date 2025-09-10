Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в англоязычном видеообращении потребовал от Катара выслать лидеров палестинского движения ХАМАС, угрожая: «Если вы этого не сделаете, мы сделаем».
Заявление прозвучало на фоне международной критики за израильский удар по катарской столице, который Нетаньяху сравнил с операциями США после терактов 11 сентября 2001 года.
«Мы сделали то же, что и Америка», — подчеркнул премьер еврейского государства, раскритиковав страну Персидского залива за предоставление убежища представителям палестинского движения.
Тем временем экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на израильскую агрессию против Катара было перенесено на завтра по просьбе Дохи, чтобы премьер-министр Катара смог принять участие во встрече.