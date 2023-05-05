Узбекистан включит копию рукописи Абу Али ибн Сины (Авиценны) «Канон врачебной науки» в очередную книгу-альбом из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Копия хранится в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии наук Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. Именно оно занимается подготовкой серии.

В книгу будет включена копия II тома «Канона врачебной науки» («Ал-Канун фи-т-Тибб») авторства средневекового ученого. Копия изготовлена в 1143 году и включена в реестр из трех сотен рукописей «Память мира» — программы ЮНЕСКО по защите всемирного документального наследия.

Ученый секретарь Института рукописей Азизаг Наджанов рассказал, что Авиценна в своем труде сконцентрировался на медицинской тематике: в том включены описания различных болезней, их симптомов, а также методы диагностики и лечения.

«Рукопись, переписанная почерком насх в Багдаде спустя 104 года после смерти автора, является по своей датировке одной из самых редких в мире. Узбекские ученые, составлявшие научно-критический текст этого произведения Ибн Сины в 80-х годах ХХ века, взяли за основу именно II том Бакинской рукописи», — пояснил Наджанов.

Помимо «Канона врачебной науки» в новую книгу-альбом войдут 90 манускриптов авторства ученых, поэтов и деятелей культуры, писавших на арабском, персидском и узбекском языках. В сборник вошли труды Алишера Навои, Бобура, Имама аль-Бухари, Мирзо Улугбека, Джами.

Там также будут представлены экспонаты Национального музея истории Азербайджана, Национального музея искусств Азербайджана и Национального музея ковра.

Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана было создано в 2016 году при поддержке правительства страны и спонсорстве нефтесервисной компании ERIELL Group.

За последние семь лет общество выпустило 50 томов эксклюзивной международной серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», а также сняло 60 фильмов, провело множество медиафорумов как внутри Узбекистана, так и за рубежом. Проект объединяет 400 ученых из 40 стран мира.