В португальской столице произошла крупная авария с одним из старейших в Европе фуникулеров. В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория», который соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан Педро де Алькантара.
Портал Sapo сообщил о примерно 20 пострадавших. Издание Diario de Noticias со ссылкой на источник в национальной полиции уточнило, что подтверждена гибель 15 человек. Об этом же написало агентство Lusa, ссылаясь на данные службы скорой помощи INEM.
По предварительным сведениям, вагонетка потеряла управление из-за обрыва троса. Она сорвалась с высоты и врезалась в здание. На опубликованных фотографиях видно, что вагон, рассчитанный на 43 пассажиров, полностью разрушен.
Полиция подтвердила наличие погибших, но не назвала точное число. В Службе гражданской защиты сообщили, что пострадали не менее 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. По информации Lusa, в больницу Сан-Жозе доставили семерых пострадавших, пятеро из них — в тяжелом состоянии.
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования семьям погибших. С аналогичными словами выступили премьер-министр Луиш Монтенегру и правительство страны. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш прибыл на место трагедии.
«Лиссабон в трауре. Это трагедия, которой никогда не было в нашем городе. Настал момент для действий и помощи», — сказал он.
Прокуратура Португалии начала расследование аварии, сообщает телеканал SIC.
Фуникулер «Глория» был открыт в 1885 году, изначально он работал на паровом двигателе, а в 1915 году был электрифицирован. Протяженность маршрута составляет 265 метров. В 2002 году его признали национальным памятником. «Глория» считается одной из главных достопримечательностей Лиссабона и перевозит более трех миллионов человек в год.
Ранее аварии на линии уже происходили. В мае 2018 года вагон также сошел с рельсов, однако тогда жертв не было. В 2022 году фуникулер прошел капитальный ремонт, а в 2024-м — промежуточный.