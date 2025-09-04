ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трагедия в центре Лиссабона
В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория», по данным СМИ погибли не менее 15 человек, около 20 получили ранения
Трагедия в центре Лиссабона
В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория» / AP
4 сентября 2025 г.

В португальской столице произошла крупная авария с одним из старейших в Европе фуникулеров. В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория», который соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан Педро де Алькантара. 

Портал Sapo сообщил о примерно 20 пострадавших. Издание Diario de Noticias со ссылкой на источник в национальной полиции уточнило, что подтверждена гибель 15 человек. Об этом же написало агентство Lusa, ссылаясь на данные службы скорой помощи INEM. 

По предварительным сведениям, вагонетка потеряла управление из-за обрыва троса. Она сорвалась с высоты и врезалась в здание. На опубликованных фотографиях видно, что вагон, рассчитанный на 43 пассажиров, полностью разрушен. 

Полиция подтвердила наличие погибших, но не назвала точное число. В Службе гражданской защиты сообщили, что пострадали не менее 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. По информации Lusa, в больницу Сан-Жозе доставили семерых пострадавших, пятеро из них — в тяжелом состоянии. 

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования семьям погибших. С аналогичными словами выступили премьер-министр Луиш Монтенегру и правительство страны. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш прибыл на место трагедии.  

Читайте также

«Лиссабон в трауре. Это трагедия, которой никогда не было в нашем городе. Настал момент для действий и помощи», — сказал он. 

Прокуратура Португалии начала расследование аварии, сообщает телеканал SIC

Фуникулер «Глория» был открыт в 1885 году, изначально он работал на паровом двигателе, а в 1915 году был электрифицирован. Протяженность маршрута составляет 265 метров. В 2002 году его признали национальным памятником. «Глория» считается одной из главных достопримечательностей Лиссабона и перевозит более трех миллионов человек в год. 

Ранее аварии на линии уже происходили. В мае 2018 года вагон также сошел с рельсов, однако тогда жертв не было. В 2022 году фуникулер прошел капитальный ремонт, а в 2024-м — промежуточный. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us