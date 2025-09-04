В португальской столице произошла крупная авария с одним из старейших в Европе фуникулеров. В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория», который соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан Педро де Алькантара.

Портал Sapo сообщил о примерно 20 пострадавших. Издание Diario de Noticias со ссылкой на источник в национальной полиции уточнило, что подтверждена гибель 15 человек. Об этом же написало агентство Lusa, ссылаясь на данные службы скорой помощи INEM.

По предварительным сведениям, вагонетка потеряла управление из-за обрыва троса. Она сорвалась с высоты и врезалась в здание. На опубликованных фотографиях видно, что вагон, рассчитанный на 43 пассажиров, полностью разрушен.

Полиция подтвердила наличие погибших, но не назвала точное число. В Службе гражданской защиты сообщили, что пострадали не менее 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. По информации Lusa, в больницу Сан-Жозе доставили семерых пострадавших, пятеро из них — в тяжелом состоянии.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования семьям погибших. С аналогичными словами выступили премьер-министр Луиш Монтенегру и правительство страны. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш прибыл на место трагедии.