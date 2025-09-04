Пользователи Восточной Европы сообщили о масштабном сбое сервисов Google утром 4 сентября. По данным СМИ, нарушена работа поиска, Gmail и ключевых приложений. По данным Downdetector, поток жалоб резко увеличился около 10:30 утра, при этом наибольший ущерб понесли пользователи Windows и Android.

Пользователи уточняют, что в России сайты Google либо полностью недоступны, либо загружаются очень медленно. Многие не могли войти в свои аккаунты Gmail. На пользователей Windows пришлось 44,7% жалоб, на Android – 34,2%. Только Калининградская область составила 9% всех обращений. Наибольшее число жалоб поступило из крупных городов России, однако официальной причины сбоя пока не названо.

Сбой затронул и другие страны Восточной Европы. Пользователи из Болгарии, Турции, Греции и других стран сообщали о схожих проблемах, которые нарушили работу, коммуникации и повседневные задачи. Социальные сети и Downdetector заполнились сообщениями расстроенных пользователей.

Наибольшие трудности возникли с различными сервисами Google. Например, на видео портале YouTube пользователи не могли загрузить видео, часто сталкивались с бесконечной буферизацией или сообщениями об ошибках.

Google Maps не отображал карты, не рассчитывал маршруты и не находил адреса, оставляя путешественников и водителей без навигации.