ПОЛИТИКА
Хуситы ударили по «важной цели» в Иерусалиме
Движение хуситов заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по цели к западу от Иерусалима и атаковало дронами объект в районе Хайфы
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Тель-Авива / Reuters
4 сентября 2025 г.

Хуситы объявили о применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» против Израиля. В заявлении утверждается, что удар пришелся по «важной и чувствительной цели» в районе оккупированного Иерусалима.

«Наши ракетные силы провели операцию против важной и чувствительной цели с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» против враждебного Израиля в районе оккупированного Иерусалима. Операция достигла своей цели и вынудила миллионы сионистов искать убежища в бомбоубежищах», — говорится в сообщении.

Хуситы также сообщили об атаке беспилотников по «жизненно важной израильской цели» в районе Хайфы. По их словам, удары стали «ответом на геноцид и голодомор в секторе Газа, а также на агрессию Израиля против Йемена».

Накануне представители движения заявляли о запуске двух ракет по «точным целям» в районе Тель-Авива. Израильская армия тогда сообщила, что одна из ракет, выпущенных с территории Йемена, была перехвачена.

Активизация атак связана с ударом Израиля по Сане 28 августа. Тогда, по данным хуситов, погибли премьер-министр Ахмед Галиб ар-Рехави и девять министров. В ответ движение пообещало усилить удары по Израилю.

