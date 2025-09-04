Хуситы объявили о применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» против Израиля. В заявлении утверждается, что удар пришелся по «важной и чувствительной цели» в районе оккупированного Иерусалима.

«Наши ракетные силы провели операцию против важной и чувствительной цели с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» против враждебного Израиля в районе оккупированного Иерусалима. Операция достигла своей цели и вынудила миллионы сионистов искать убежища в бомбоубежищах», — говорится в сообщении.

Хуситы также сообщили об атаке беспилотников по «жизненно важной израильской цели» в районе Хайфы. По их словам, удары стали «ответом на геноцид и голодомор в секторе Газа, а также на агрессию Израиля против Йемена».