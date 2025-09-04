Российская экономика в апреле — июне замедлилась и фактически вошла в стадию технической стагнации. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

«Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — сказал Греф.

По его словам, важно вовремя выйти из периода управляемого охлаждения, так как «заводить» экономику потом будет сложно. В качестве ключевого инструмента Греф назвал процентную ставку Центробанка. В Сбербанке ожидают, что она может снизиться к концу года до 14%.