Российская экономика в апреле — июне замедлилась и фактически вошла в стадию технической стагнации. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в рамках Восточного экономического форума.
«Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — сказал Греф.
По его словам, важно вовремя выйти из периода управляемого охлаждения, так как «заводить» экономику потом будет сложно. В качестве ключевого инструмента Греф назвал процентную ставку Центробанка. В Сбербанке ожидают, что она может снизиться к концу года до 14%.
«Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно. При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», — отметил глава банка. Он выразил надежду, что регулятор не допустит «перехода в рецессию».
Военный бум, который поддерживал экономику последние годы, в 2025 году сошел на нет. По данным Минэкономразвития, в июле рост ВВП составил всего 0,4% год к году. По сравнению с июнем (1%) экономика замедлилась в 2,5 раза, а по сравнению с декабрем прошлого года (4,5%) — в 11 раз.
Минэкономразвития, которое изначально ожидало роста ВВП на 2,5%, снизило прогноз до 1,5%. Центробанк прогнозирует рост на 1–2% в этом году и на 0,5–1,5% в следующем. Международный валютный фонд ждет замедления российской экономики с 4,3% в прошлом году до 0,9% в этом.