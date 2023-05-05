В Джизакской области Узбекистана 3 мая открыли сейсмическую станцию. Она стала частью Глобальной сейсмографической сети США (Global Seismographic Network, GSN). Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

Как уточнили в диппредставительстве, станция поможет лучше понимать мировую сейсмическую активность в Узбекистане и Центральной Азии. «‎Данные со станции можно использовать для определения местоположения землетрясений и снижения создаваемых ими рисков, что важно для общественной безопасности и фундаментальной науки», — добавили в посольстве.

Станция установлена в поселке Карасай недалеко от Джизака. В церемонии открытия участвовали посол США Джонатан Хеник и замглавы МЧС Узбекистана Мухтар Мухитдинов.

Проект станции реализовали Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Диего (UCSD) и Объединенными исследовательскими институтами сейсмологии IRIS. Совместная программа была запущена в конце 2020 года. В декабре того же года США передали Узбекистану тонну оборудования для регистрации сейсмических данных.

Минэнерго США провело для студентов Национального университета Узбекистана, сотрудников МЧС, министерства строительства и сейсмологов тренинги по методам вероятностного анализа сейсмической опасности.

Глобальная сейсмографическая сеть США — это распределенная по всему миру цифровая сейсмическая сеть из 152 станций. Она обеспечивает бесплатный открытый доступ к данным в режиме реального времени. Приборы сети помогают с высокой точностью измерить и регистрировать все возможные сейсмические колебания по всему миру.