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Узбекистан присоединился к Глобальной сейсмографической сети США
В Джизакской области республики открыли сейсмическую станцию, она стала частью глобальной сети для предупреждения землетрясений. Это совместный проект Узбекистана и Калифорнийского университета
Узбекистан присоединился к Глобальной сейсмографической сети США
Узбекистан присоединился к Глобальной сейсмографической сети США / Others
5 мая 2023 г.

В Джизакской области Узбекистана 3 мая открыли сейсмическую станцию. Она стала частью Глобальной сейсмографической сети США (Global Seismographic Network, GSN). Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

Как уточнили в диппредставительстве, станция поможет лучше понимать мировую сейсмическую активность в Узбекистане и Центральной Азии. «‎Данные со станции можно использовать для определения местоположения землетрясений и снижения создаваемых ими рисков, что важно для общественной безопасности и фундаментальной науки», — добавили в посольстве.

Станция установлена в поселке Карасай недалеко от Джизака. В церемонии открытия участвовали посол США Джонатан Хеник и замглавы МЧС Узбекистана Мухтар Мухитдинов.

Проект станции реализовали Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Диего (UCSD) и Объединенными исследовательскими институтами сейсмологии IRIS. Совместная программа была запущена в конце 2020 года. В декабре того же года США передали Узбекистану тонну оборудования для регистрации сейсмических данных.

Минэнерго США провело для студентов Национального университета Узбекистана, сотрудников МЧС, министерства строительства и сейсмологов тренинги по методам вероятностного анализа сейсмической опасности.

Глобальная сейсмографическая сеть США — это распределенная по всему миру цифровая сейсмическая сеть из 152 станций. Она обеспечивает бесплатный открытый доступ к данным в режиме реального времени. Приборы сети помогают с высокой точностью измерить и регистрировать все возможные сейсмические колебания по всему миру.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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