Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил президента России Владимира Путина в попытке «морочить голову» международному сообществу, комментируя его предложение провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

«Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения», — написал Сибига в социальных сетях, подчеркнув, что «только наращивание давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу».

Сибига отметил, что семь стран — Турция, Австрия, Святой Престол [Ватикан], Швейцария и три государства Персидского залива — готовы предоставить площадку для встречи лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. «Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент», — заявил министр, назвав предложения этих стран серьезными и реальными альтернативами инициативе российского лидера.