«Морочит голову»: в Украине ответили на предложение Путина
Украинский министр обвиняет российскую сторону в затягивании мирного процесса
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / AP
3 сентября 2025 г.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил президента России Владимира Путина в попытке «морочить голову» международному сообществу, комментируя его предложение провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

«Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения», — написал Сибига в социальных сетях, подчеркнув, что «только наращивание давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу».

Сибига отметил, что семь стран — Турция, Австрия, Святой Престол [Ватикан], Швейцария и три государства Персидского залива — готовы предоставить площадку для встречи лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. «Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент», — заявил министр, назвав предложения этих стран серьезными и реальными альтернативами инициативе российского лидера.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции после визита в Китай заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве, назвав его «действующим главой администрации» Украины и усомнившись в легитимности его полномочий после истечения пятилетнего срока. Путин подчеркнул, что военное положение не продлевает президентский срок, и поставил под сомнение смысл подобных встреч.

Глава России также не исключил решение «задач вооруженным путем», несмотря на «искренний» настрой администрации Трампа. «Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно, — заявил Путин. — Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем».

