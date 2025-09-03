Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил антиправительственных протестующих с фашистами после того, как активисты подожгли мусорные баки и шины у его резиденции в Иерусалиме.

«То, что происходит в финансируемых, организованных, политических протестах против правительства, перешло все границы — они портят имущество, блокируют дороги, доставляют страдания миллионам граждан, преследуют избранных чиновников и их детей, даже в детских садах и школах», - заявил премьер еврейского государства в видеообращении.

Нетаньяху заявил, якобы протестующие угрожают убийством ему и его семье, сравнив представителей израильской оппозиции с «фашистской милицией».

Инцидент с поджогом машины произошел утром в день запланированного «Дня срыва», когда протестующие требовали от правительства сделки по прекращению войны в Газе и обмену заложниками. «Вы говорите о демократии? Вы говорите и действуете в точности как фашисты», — заявил Нетаньяху.