ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Нетаньяху назвал оппозиционеров фашистами
Премьер Израиля прокомментировал антиправительственные протесты у своей резиденции, потребовав от полиции действовать жестче
Нетаньяху назвал оппозиционеров фашистами
Израильская полиция использует водяную пушку для разгона демонстрантов / AP
3 сентября 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил антиправительственных протестующих с фашистами после того, как активисты подожгли мусорные баки и шины у его резиденции в Иерусалиме.

«То, что происходит в финансируемых, организованных, политических протестах против правительства, перешло все границы — они портят имущество, блокируют дороги, доставляют страдания миллионам граждан, преследуют избранных чиновников и их детей, даже в детских садах и школах», - заявил премьер еврейского государства в видеообращении.

Нетаньяху заявил, якобы протестующие угрожают убийством ему и его семье, сравнив представителей израильской оппозиции с «фашистской милицией».

Инцидент с поджогом машины произошел утром в день запланированного «Дня срыва», когда протестующие требовали от правительства сделки по прекращению войны в Газе и обмену заложниками. «Вы говорите о демократии? Вы говорите и действуете в точности как фашисты», — заявил Нетаньяху.

Читайте также

Премьер обвинил полицию в недостаточно жестком подходе к протестующим и потребовал немедленно усилить меры против активистов.

Накануне тысячи израильтян собрались у резиденции премьер-министра, требуя прекратить войну и обменять заложников. «Война убивает заложников!», — скандировали массы протестующих в преддверии ожидаемых выступлений членов семей заложников.

Стоит отметить, что хаотичный характер боевых действий периодически приводит к убийствам израильских заложников военными еврейского государства. Так, в декабре 2023 года в Шеджайе израильские солдаты расстреляли трех сбежавших заложников, несмотря на белый флаг и отсутствие верхней одежды: израильские военные перепутали их с палестинцами. Ранее в кибуце Беэри в октябре 2023 года обстрел израильским танком дома с заложниками привел к гибели 13 из 14 человек, включая двух детей.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us