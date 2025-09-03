Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил антиправительственных протестующих с фашистами после того, как активисты подожгли мусорные баки и шины у его резиденции в Иерусалиме.
«То, что происходит в финансируемых, организованных, политических протестах против правительства, перешло все границы — они портят имущество, блокируют дороги, доставляют страдания миллионам граждан, преследуют избранных чиновников и их детей, даже в детских садах и школах», - заявил премьер еврейского государства в видеообращении.
Нетаньяху заявил, якобы протестующие угрожают убийством ему и его семье, сравнив представителей израильской оппозиции с «фашистской милицией».
Инцидент с поджогом машины произошел утром в день запланированного «Дня срыва», когда протестующие требовали от правительства сделки по прекращению войны в Газе и обмену заложниками. «Вы говорите о демократии? Вы говорите и действуете в точности как фашисты», — заявил Нетаньяху.
Премьер обвинил полицию в недостаточно жестком подходе к протестующим и потребовал немедленно усилить меры против активистов.
Накануне тысячи израильтян собрались у резиденции премьер-министра, требуя прекратить войну и обменять заложников. «Война убивает заложников!», — скандировали массы протестующих в преддверии ожидаемых выступлений членов семей заложников.
Стоит отметить, что хаотичный характер боевых действий периодически приводит к убийствам израильских заложников военными еврейского государства. Так, в декабре 2023 года в Шеджайе израильские солдаты расстреляли трех сбежавших заложников, несмотря на белый флаг и отсутствие верхней одежды: израильские военные перепутали их с палестинцами. Ранее в кибуце Беэри в октябре 2023 года обстрел израильским танком дома с заложниками привел к гибели 13 из 14 человек, включая двух детей.