Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал реакцию Европы на войну в секторе Газа «провальной», обвиняя западные страны в применении двойных стандартов по сравнению с конфликтом в Украине, что подрывает их глобальный авторитет. Соответствующее заявление Санчес сделал в интервью The Guardian перед переговорами с премьером Великобритании Киром Стармером в Лондоне.
«Это провал. Абсолютный. [...] Мир смотрит на ЕС и западное общество и спрашивает: почему вы применяете двойные стандарты в отношении Украины и сектора Газа?», — заявил Санчес, первый высокопоставленный европейский лидер, обвинивший Израиль в геноциде палестинцев. Премьер подчеркнул, что происходящее — «один из самых мрачных эпизодов международных отношений XXI века».
Санчес выразил удовлетворение тем, что другие европейские страны последовали примеру Испании, признав Палестину государством, но отметил раскол в ЕС по вопросу влияния на Израиль. «Внутри Евросоюза есть страны, которые разделены в вопросе, как воздействовать на Израиль. Но, на мой взгляд, это неприемлемо, и мы не можем дальше терпеть, если хотим повысить нашу репутацию в других кризисах, таких как Украина», — сказал он.
Испания активно выступает за приостановку стратегического партнерства Евросоюза с Израилем, включая возможное введение экономических санкций, учитывая, что ЕС является крупнейшим торговым партнером еврейского государства.
Премьер также раскритиковал политику США при Дональде Трампе, утверждая, что Вашингтон, создавший после Второй мировой войны основанный на правилах международный порядок, теперь его ослабляет. «Самый шокирующий факт — это то, что главный архитектор международного порядка — США — теперь подрывает его, и это не пойдет на пользу ни американскому обществу, ни остальному миру, особенно западным странам», — отметил Санчес.
При этом испанский лидер заявил, что видит в этом возможность для ЕС и Великобритании усилить свое влияние, но только при условии последовательной и моральной позиции, избегая двойных стандартов.
Несмотря на поддержку Испании в Евросоюзе, ближайшие союзники Израиля в блоке — Венгрия, Чехия и Германия — выступают против санкций в отношении еврейского государства, что ограничивает возможности Санчеса убедить большинство стран ЕС в необходимости более жестких мер, несмотря на растущее общественное давление.