Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал реакцию Европы на войну в секторе Газа «провальной», обвиняя западные страны в применении двойных стандартов по сравнению с конфликтом в Украине, что подрывает их глобальный авторитет. Соответствующее заявление Санчес сделал в интервью The Guardian перед переговорами с премьером Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

«Это провал. Абсолютный. [...] Мир смотрит на ЕС и западное общество и спрашивает: почему вы применяете двойные стандарты в отношении Украины и сектора Газа?», — заявил Санчес, первый высокопоставленный европейский лидер, обвинивший Израиль в геноциде палестинцев. Премьер подчеркнул, что происходящее — «один из самых мрачных эпизодов международных отношений XXI века».

Санчес выразил удовлетворение тем, что другие европейские страны последовали примеру Испании, признав Палестину государством, но отметил раскол в ЕС по вопросу влияния на Израиль. «Внутри Евросоюза есть страны, которые разделены в вопросе, как воздействовать на Израиль. Но, на мой взгляд, это неприемлемо, и мы не можем дальше терпеть, если хотим повысить нашу репутацию в других кризисах, таких как Украина», — сказал он.

Испания активно выступает за приостановку стратегического партнерства Евросоюза с Израилем, включая возможное введение экономических санкций, учитывая, что ЕС является крупнейшим торговым партнером еврейского государства.