Новейшие турецкие самолеты и беспилотники оснастят ракетой Şimşek-3. Это выведет Турцию в новую лигу в сфере безопасности.

Об этом заявил заместитель гендиректора по беспилотникам оборонной корпорации TUSAŞ Омер Йылдыз, его слова передает TRT Haber.

В частности, ракету планируется разместить на дронах ANKA-3 и на новейшем национальном боевом самолете Турции (MMU) — Kaan. Super Şimşek весит 200 кг.

При необходимости ракета может нести боеголовки массой до 35 кг. Ее первоначальное предназначение — быть целевым самолетом для тестирования систем ПВО. Она способна летать со скоростью около 0,8-0,9 маха. Ракета в долгосрочной перспективе будет выполнять 11 различных миссий.

К ним относятся такие задачи, как радиоэлектронная борьба, электронная поддержка и электронная атака». Помимо этого ракета сможет превращаться в дрон-камикадзе. Это позволит Турции стать одной из ведущих сил в этой области благодаря возможностям и способностям, которыми обладает новая ракета, отмечает канал.

Дроны смогут летать стаями

Считается, что новейшая разработка Super Şimşek будет иметь значительно больший радиус действия, чем другие беспилотники семейства Şimşek, поскольку он представляет собой более крупную и быструю платформу при использовании в качестве дрона-камикадзе.

Помимо боевого аспекта сходство конструкции и летных характеристик с боевыми самолетами также будет иметь важное значение для испытательных и учебных мероприятий систем ПВО.

«Эта задача [разработать ракету] была поставлена перед нами на последнем мероприятии TEKNOFEST. Нам отвели около 6 месяцев на ее разработку, срок истек 30 апреля. Для нас это был очень напряженный период. Хотя мы немного отстаем от календаря и запускаем этот продукт в течение 15 дней»‎, — уточнил Йылдыз.

Он также от отметил, что Super Şimşek могут использоваться в качестве дрона-камикадзе для уничтожения систем ПВО противника. «Şimşek также сможет летать [не в одиночку], а целой стаей. Несколько аппаратов смогут делиться задачами между собой и координировать их. Вдобавок ко всему этому они смогут летать как Loyal Wing Man (ведомое воздушное подразделение) вместе с ANKA-3 и MMU», — пояснил представитель оборонной компании.

Ракеты установят на беспилотник ANKA-3

Омер Йылдыз в беседе с TRT Haber также подчеркнул, что беспилотник ANKA-3, на который установят новейшие ракеты, отличается от прочих беспилотных летательных аппаратов, которые до сих пор производила Турция.

В этом проекте TUSAŞ использовала турбовентиляторный реактивный двигатель, и поэтому дроны ANKA-3 могут развивать очень высокие скорости. По его словам, фирма создала конструктивно другую платформу, имеющую низкий радиолокационный след и видимость.

Самой поразительной особенностью ANKA-3 Йылдыз называет его форму — «летающее крыло». Это общее название бесхвостого самолета с неподвижным крылом. На самом деле, хотя форма и дает аппарату серьезные преимущества, создание летательного механизма такой конструкции представляет серьезные трудности, отметил Йылдыз.

«Конечно, очень трудно управлять [полетом], когда нет хвоста. После этого возможность управлять платформой превращается в искусство, а не в инженерию», — подчеркнул представитель TUSAŞ.