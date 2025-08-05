Украина активно работает над организацией визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в страну, что станет его первым визитом с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. Центральным вопросом поездки может стать ратификация соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Украинский посол в Турции Нариман Джелял сообщил в интервью РБК-Украина в понедельник, что Киев активно работает над организацией такого визита. «Президент (Владимир) Зеленский лично направил приглашение, и я повторил его во время встречи с турецким президентом», — заявил Джелял, ссылаясь на свою встречу с Эрдоганом в начале прошлого месяца, когда он вручал верительные грамоты.
Турецкий президент последний раз посещал Украину с рабочим визитом в город Львов в августе 2022 года.
Посол отметил, что визит требует значительных усилий, поскольку существует «много вопросов, препятствующих его реализации». Джелялов также подчеркнул, что ратификация соглашения о свободной торговле между двумя странами может стать центральным фокусом самого визита.
«Это соглашение важно для значительной части нашего бизнеса, хотя может вызвать опасения у некоторых из-за усиления конкуренции. Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил, чтобы соглашение было ратифицировано во время визита Эрдогана, что было бы сильным и символическим жестом», — выразил он мнение.
Турецкие власти пока не комментировали заявления Джелялова.
В августе прошлого года Анкара ратифицировала соглашение о свободной торговле, подписанное с Киевом 3 февраля 2022 года. Турция играет роль посредника между Россией и Украиной и принимала у себя мирные переговоры в первые месяцы конфликта, а также серию встреч между двумя воюющими сторонами в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля текущего года.