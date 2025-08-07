Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 7 августа совершит рабочий визит в Сирию. В рамках визита Фидан будет принят президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой. Об этом сообщают источники в МИД Турции.
Стороны обсудят итоги восьми месяцев с момента смены власти в Сирии, а также шаги по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено координации усилий по восстановлению страны.
Как отмечают источники, в ходе встречи планируется рассмотреть вопросы, связанные с территориальной целостностью и единством Сирии. Особый акцент будет сделан на угрозах, исходящих с северо-востока страны, и сотрудничестве в борьбе с террористическими организациями, включая ДАЕШ и PKK/YPG.
Также ожидается обсуждение действий Израиля, которые рассматриваются как угроза стабильности и безопасности как в Сирии, так и в регионе в целом.
По словам источников, в нынешний период Турция выступает за активное использование потенциала двустороннего сотрудничества в интересах обеих стран. Высокоуровневые визиты между Анкарой и Дамаском продолжаются без перерыва.
Первый визит Хакана Фидана в Сирию состоялся 22 декабря 2024 года. Затем, 13 марта 2025 года, он вновь посетил страну вместе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и главой Турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагимом Калыном.
За последние восемь месяцев Турцию также посещали президент Сирии Ахмед аш-Шара и министр иностранных дел Эсаад Хасан аш-Шейбани.
Во время этих визитов стороны обсуждали шаги по обеспечению безопасности, восстановлению стабильности, а также вопросы политического, экономического и гуманитарного характера. Анкара не раз подтверждала готовность оказывать Сирии всестороннюю поддержку.