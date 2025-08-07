Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 7 августа совершит рабочий визит в Сирию. В рамках визита Фидан будет принят президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой. Об этом сообщают источники в МИД Турции.

Стороны обсудят итоги восьми месяцев с момента смены власти в Сирии, а также шаги по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено координации усилий по восстановлению страны.

Как отмечают источники, в ходе встречи планируется рассмотреть вопросы, связанные с территориальной целостностью и единством Сирии. Особый акцент будет сделан на угрозах, исходящих с северо-востока страны, и сотрудничестве в борьбе с террористическими организациями, включая ДАЕШ и PKK/YPG.

Также ожидается обсуждение действий Израиля, которые рассматриваются как угроза стабильности и безопасности как в Сирии, так и в регионе в целом.