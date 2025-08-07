ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Турецкие компании восстановят аэропорт Дамаска
Власти Сирии подписали соглашение о восстановлении международного аэропорта Дамаска с участием компаний из Турции, Катара и США на сумму 4 млрд долларов
Турецкие компании восстановят аэропорт Дамаска
Международный аэропорт Дамаска / AFP
14 часов назад

Специальный посланник США по Сирии и посол в Анкаре Том Баррак заявил, что в консорциум, который займется восстановлением международного аэропорта Дамаска и строительством новых объектов, вошли катарская компания UCC и турецкие группы Cengiz и Kalyon.

Баррак отметил, что путь Сирии к миру и процветанию должен строиться при участии региональных партнеров.

«Будущее процветающей и мирной Сирии находится в руках самой Сирии и ее партнеров — таких как UCC, Cengiz и Kalyon, которые выиграли проект строительства и эксплуатации нового международного аэропорта Дамаска», — написал он в соцсети X.

Он подчеркнул, что восстановление страны начинается с безопасности и стабильности, затем — с эффективного управления и условий для роста предпринимательства. Баррак также сообщил, что присутствовал на церемонии подписания соглашения о снятии американских санкций с Сирии.

Рекомендуется

Документ был подписан в Дамаске при участии президента Ахмеда аш-Шары. Его заключили между Управлением гражданской авиации Сирии и консорциумом из турецких компаний Kalyon Construction, Cengiz Construction, TAV Construction, катарской UCC и американской Assets Investments. Общая сумма проекта составила 4 млрд долларов.

Согласно соглашению, консорциум займется реконструкцией объектов международного аэропорта Дамаска и параллельно построит новые. Пропускную способность аэропорта планируется довести до 31 млн пассажиров в год. Проект будет реализован в четыре этапа и займет восемь лет.

Ранее, в мае прошлого года, Министерство энергетики Сирии подписало еще одно соглашение на сумму 7 млрд долларов с участием турецких компаний Kalyon Holding и Cengiz Holding, катарской UCC и американской Power International.

СвязанныеTRT Global - Турция готова поддержать сирийские силовые структуры
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us