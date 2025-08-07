Специальный посланник США по Сирии и посол в Анкаре Том Баррак заявил, что в консорциум, который займется восстановлением международного аэропорта Дамаска и строительством новых объектов, вошли катарская компания UCC и турецкие группы Cengiz и Kalyon.

Баррак отметил, что путь Сирии к миру и процветанию должен строиться при участии региональных партнеров.

«Будущее процветающей и мирной Сирии находится в руках самой Сирии и ее партнеров — таких как UCC, Cengiz и Kalyon, которые выиграли проект строительства и эксплуатации нового международного аэропорта Дамаска», — написал он в соцсети X.

Он подчеркнул, что восстановление страны начинается с безопасности и стабильности, затем — с эффективного управления и условий для роста предпринимательства. Баррак также сообщил, что присутствовал на церемонии подписания соглашения о снятии американских санкций с Сирии.