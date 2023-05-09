Начиная с января Конгресс США блокирует увеличение потолка госдолга, сумма достигла астрономических $31,4 трлн. В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен уведомила Конгресс, что страна может оказаться не в состоянии «продолжать выполнять все обязательства правительства» к 1 июня, если до того времени двухпалатный американский парламент не повысит или не приостановит лимит долга.

9 мая президент Джо Байден и ключевые члены как Республиканской, так и Демократической партий должны встретиться, чтобы разрешить кризис. Если до конца мая Белый дом и правительство не смогут договориться по госдолгу, уже 1 июня США могут объявить технический дефолт.

На фоне заявления министра Йеллен и затягивающегося тупика в переговорах по госдолгу кредиторы правительства США на прошлой неделе вынудили федеральное правительство заплатить самые высокие проценты за один месяц долга.

Вероятность дефолта в начале июня выросла в последние недели, когда была опубликована статистика по сбору налогов за апрель — поступления в этом месяце оказались ниже, чем ожидалось. Если собранных в мае налогов окажется достаточно, то, вероятно, правительство не объявит дефолт до середины июля.

Как до этого дошло?

У США, самой богатой страны мира, нет недостатка в деньгах, но Штаты тратят из бюджета средств больше, чем собирают налогов. Недостающую сумму они берут в долг. Потолок заимствования утверждает Конгресс. Лимит был достигнут в январе текущего года. С тех пор администрация Байдена и республиканцы в Палате представителей ведут переговоры о повышении потолка долга, но пока никак не могут договориться.

Республиканцы приняли собственный законопроект, который предлагает сокращение государственных расходов в обмен на повышение потолка долга.

Их план предусматривает:

● резкое сокращение расходов правительства США в течение следующего десятилетия

● новые требования для получателей льгот

● в обмен на это республиканцы готовы согласовать повышение потолка долга на $1,5 трлн до конца марта 2024 года

Однако президент Байден (представитель Демократической партии, контролирующей Белый дом и Сенат, верхнюю палату парламента) заявил, что повышение потолка госдолга не следует увязывать с переговорами по бюджету. «Эти два события совершенно не связаны друг с другом», — заявил американский президент 5 мая.

Байден призвал законодателей безоговорочно поднять потолок заимствований, установленный федеральным правительством. В марте он предложил бюджет, направленный на сокращение дефицита на $3 трлн в течение 10 лет за счет повышения налогов для компаний и людей, зарабатывающих более $400 тыс. в год.

Спикер Палаты представителей (нижней палаты парламента) от Республиканской партии Кевин Маккарти уже заявил: его палата не одобрит никакую сделку, которая не приведет к сокращению расходов для решения проблемы растущего бюджетного дефицита.

Экономисты Goldman Sachs отмечают: Республиканская партия также учитывает выборы 2024 года в любой стратегии переговоров по госдолгу, поскольку это «предоставляет наилучшую возможность для республиканцев в Конгрессе выбить у президента любые политические уступки».

Такое уже было?

Это не первые дебаты между республиканцами и демократами. За последнее десятилетие споры о потолке заимствования уже трижды приводили к частичному коллапсу федерального правительства. «Это болезненно. Это сложно. Но это не катастрофа», — заявил сенатор-демократ Крис Кунс.

В последний раз страна была так близка к дефолту в 2011 году, когда правительство также было разделено между двумя партиями — президентом был демократ Барак Обама, а в Сенате и Палате представителей большинство имели республиканцы.

Тогда Конгресс смог вовремя предотвратить дефолт, но для экономики страны это стало тяжелым потрясением — впервые в истории США столкнулись с понижением кредитного рейтинга и оттоком инвестиций. Возможное решение в этот раз, как передает экономист Бретт Райан из Deutsche Bank, Конгресс примет краткосрочное продление, которое перенесет дебаты о потолке долга на конец сентября.

Чем грозит дефолт?

Госдолг США — главный резервный актив в мире, почти 60% накоплений хранится в долларах (20% в евро, по 5% в иенах и фунтах, 3% в юанях). Джанет Йеллен предупредила: дефолт США обернется катастрофой планетарного масштаба.

Сейчас Минфин тратит заранее накопленные на своем счету деньги и текущие налоговые доходы, но без повышения потолка госдолга и новых заимствований уже в июне министерство столкнется с нехваткой средств.

Экономисты соглашаются, что если это произойдет, первый дефолт в истории США станет экономической катастрофой и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.

Разрешение США объявить дефолт по своим долгам вызовет «самостоятельную рецессию» во всем мире, считает Грегори Дако, главный экономист EY-Parthenon.

Экономисты Deutsche Bank также прогнозируют рецессию в США, которая начнется в конце этого года из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системы и преднамеренного замедления американской экономики, страдающей от высокой инфляции.

Кредитный рейтинг США, скорее всего, будет понижен — это приведет к повышению процентных ставок и удорожанию займов для предприятий и потребителей в стране. Министр Йеллен также предупредила, что дефолт по долгу «нанесет ущерб нашему [американскому] глобальному лидерству», поскольку мировые финансовые рынки потеряют веру в США и их способность оплачивать свои счета.

«‎Последствия дефолта не будут ограничены Соединенными Штатами. Финансовый кризис начнет расползаться, и мировая экономика окажется перед угрозой рецессии»‎, — говорится в докладе экономистов Белого дома.

В 2008 году финансовый кризис в США привел к спаду всей мировой экономики, на восстановление которой после этого ушло целых десять лет. В случае дефолта 1 июня последствия для всей мировой системы будут еще хуже, чем в 2008 году — помимо того, что правительство США не сможет занимать средства, у него еще и не будет денег на господдержку, чтобы смягчить последствия кризиса, как после финансового кризиса 2008 года или во время пандемии COVID-19.

Что будет при наихудшем сценарии?

У правительства США не будет денег, чтобы расплатиться с покупателями его облигаций и других ценных бумаг — это в свою очередь приведет к ослаблению доллара и падению фондового рынка. Это нанесет ущерб пенсионным сбережениям американцев и другим инвестициям.

По данным финансовой компании Moody's, если дефолт продлится около недели, будет потеряно около 1 млн рабочих мест, уровень безработицы подскочит примерно до 5%, а экономика США сократится почти на полпроцента.

Если тупиковая ситуация затянется на шесть недель, по оценкам Moody's, будет потеряно более 7 млн рабочих мест, уровень безработицы взлетит выше 8%, а экономика снизится более чем на 4%.

«Затянувшийся» дефолт, длящийся более трех месяцев, вызовет сценарий типа Великой рецессии, в котором до 8,3 млн жителей США могут потерять работу. В этой ситуации фондовый рынок может упасть на 45%, что ударит по счетам американских граждан, откладывающих на пенсию, сообщают аналитики NBC News. Те, кто сохранят работу, будут стеснены еще более высокими процентными ставками.

Например, ставки по ипотечным кредитам в США могут вырасти еще больше после того, как они уже выросли примерно с 3% в декабре 2021 года до 6,4% в этом месяце. Пока же безработица в США находится на историческом минимуме в 3,4%, однако высокая инфляция опережает рост заработной платы.

Американцам приходится тратить свои сбережения, чтобы свести концы с концами. По оценке министра Йеллен, дефолт по долгам «принесет серьезные трудности американским семьям». Правительству США придется принимать трудные решения, например, кому и когда платить пособия, какие учреждения получат финансовую помощь в первую очередь, а какие — по остаточному принципу.

Хотя технически, как передает телеканал ABC, закон 1996 года предусматривает, что Минфин может продолжить выплату пособий по социальному обеспечению, даже если существует задержка с повышением потолка долга. Однако как это будет действовать на деле пока неясно — такого в истории США еще не случалось.

Уже в июне Минфин страны может приостановить выплаты 67 млн получателей социального обеспечения. Под угрозой выплаты по другим обязательствам США, в том числе по программам медицинского страхования Medicare и Medicaid, продовольственной помощи SNAP, пособиям для ветеранов, жилищной помощи и программам школьных обедов.