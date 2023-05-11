Коалиционное правительство бывшего канцлера Германии Гельмута Коля обманывало Турцию в вопросе ее вступления в ЕС: на официальном уровне Берлин уверял Анкару, что поддерживает ее заявку на членство в Европейском Союзе, однако на самом деле власти ФРГ выступали против этого. Об этом пишет TRT World со ссылкой на расследование немецких СМИ.

Немецкий еженедельник Der Spiegel опубликовал выдержки из архива МИД Германии, в которых показаны важные подробности политики правительства Коля в отношении Турции в начале 1990-х.

Согласно документу от 13 июля 1992 года, тогдашний глава МИД ФРГ Клаус Кинкель заявил своему турецкому коллеге Хикмету Четину во время визита в Анкару, что Германия поддержит полноценное членство Турции в ЕС, который тогда назывался Европейским сообществом.

Кинкель попытался заверить своего турецкого коллегу, что впечатление о том, что западноевропейцы не хотят, чтобы Турция была в европейском клубе, было неверным. Согласно рассекреченному отчету, немецкий дипломат подчеркнул: Берлин поддержит Анкару в ее стремлении стать полноправным членом ЕС.

Но всего три дня спустя канцлер ФРГ Гельмут Коль заявил премьер-министру Норвегии Гру Харлем Брундтланд во время визита в Осло, что его правительство испытывает сильное давление со стороны Турции, желающей стать полноправным членом ЕС. Но сам Коль подчеркнул, что выступает против этого, и сказал: «Турция не может стать членом» европейского клуба.

Также 5 ноября 1992 года экс-канцлер Германии заявил тогдашнему премьер-министру Польши Ханне Сухоцка, что полное членство Турции в Европейском сообществе было «немыслимым» с точки зрения Германии, следует из рассекреченных отчетов МИДа.

Коль был канцлером Германии дольше всех и руководил страной 16 лет, с 1982 по 1998 год. Его консервативная партия, Христианско-демократический союз, долгое время выступала против перспективы полного членства Турции в Евросоюзе, но поддерживала «особые отношения» между ЕС и Анкарой.

Турция подала заявку на членство в 1987 году, европейские лидеры в 1999 году согласились, что Турция имеет право на вступление в Европейский Союз.

Переговоры Анкары о вступлении в ЕС начались в 2005 году, но зашли в тупик после 2007 года из-за кипрского вопроса и противодействия со стороны нескольких государств-членов полноправному членству Турции.

Несмотря на недавние обещания европейских лидеров возобновить диалог и сотрудничество с Турцией, переговоры о вступлении так и остаются в тупике из-за политических разногласий.