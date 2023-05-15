На прошлой неделе Москва решилась на неожиданный шаг в отношениях с Грузией. Согласно указу Владимира Путина, граждане Грузии с 15 мая вновь смогут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней. Кроме того президент России отменил указ о запрете авиасообщения между странами, после чего в министерстве транспорта России тут же сообщили: «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства». Отозвался на новость и МИД России — там исключили Грузию из списка стран, куда не рекомендовано ездить россиянам.

Визу для приезда в Россию грузинам нужно получать с 2000 года, а вот авиасообщение между странами было прекращено лишь в 2019 году — после скандального визита в Тбилиси делегации российских депутатов во главе с Сергеем Гавриловым.

Причины, по которым Москва неожиданно смягчила свою политику по отношению к Грузии, весьма доходчиво выразила главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян. «Только вчера обсуждали, что Грузия так правильно сейчас себя ведет, что пора бы вернуть авиасообщение и безвиз - и на тебе, вернули. Очень правильно. Президента, который напал на наших миротворцев (речь о Михаиле Саакашвили — TRT на русском), грузины уже сами посадили, к санкциям не присоединились, второй фронт не открыли, хотя по почкам их били изрядно, чтобы заставить открыть. Так, глядишь, в следующем году и на 9-е мая приедут», — написала она в своем Telegram-канале.

Мысль о том, что правительство Грузии ведет себя очень сдержанно на фоне войны России и Украины, не новая. Например, российская журналистка грузинского происхождения, руководитель информационной службы оппозиционного телеканала «Дождь» Екатерина Котрикадзе постоянно обвиняет правительство Грузии в связях с Кремлем. На этот раз у нее тоже нашлось объяснение произошедшего.

«Решение Путина об отмене визового режима для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения преследует понятные цели, — пишет она. — Продемонстрировать миру, что без пяти минут кандидат на членство в ЕС на самом деле находится под контролем Кремля. Показать, что несмотря на войну и заявления об изоляции, Россия способна восстанавливать отношения с некогда абсолютно прозападными государствами. Доказать, что оккупация не мешает принципу business as usual. Напомню, что Грузия не вводит санкций в отношении России и продает львиную долю своей алкогольной продукции в Россию. Для Грузии такая благосклонность со стороны государства, с которым у нее до сих пор нет дипломатических отношений, — репутационный провал».

Похожим образом новость прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, впрочем, обладает весьма символическими полномочиями. «Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима для грузинских граждан неприемлемо, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупацию наших территорий», — заявила она.

Реакция чиновников из правительства, однако, была противоположной. «Это положительный факт и положительное решение, — заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. — Все решения, которые облегчат жизнь, переезд и ведение бизнеса для граждан Грузии, позитивны и приветствуются. Мы неоднократно говорили, и вы все знаете, что в России живет миллион этнических грузин, соотечественников, у которых есть члены семьи, родственники, близкие в Грузии, и отмена визового режима упростит поездки». Он также попытался убедить, что авиасообщение с Россией не обязательно означает угрозу санкций. «Китай, Турция, Эмираты, Израиль, Азербайджан, Армения… Дальше продолжать не буду, сегодня все эти страны имеют прямое сообщение с Россией, с самолетами которые не под санкциями», — напомнил он.

Тем не менее, Госдеп США на всякий случай напомнил грузинским партнерам, что за допуск к перевозкам подсанкционных авиакомпаний последуют жесткие меры, а официальный представитель Верховного комиссара ЕС по внешней политике Питер Стано и вовсе призвал Грузию ввести собственные санкции против российской авиации — как это сделали страны Евросоюза.

«Прямое авиасообщение между РФ и Грузией будет в полном объеме восстановлено с 15 мая и никаких волнений это на улицах Тбилиси не вызовет, — заявил TRT на русском грузинский политолог Васо Капанадзе. — Акция протеста в аэропорту со стороны представителей деструктивной оппозиции действительно планируется и особенно выделяется своей активностью лидер партии «Дроа» Элена Хоштария. Но противники возобновления полетов и отмены визового режима для граждан Грузии явно не выражают мнения большинства граждан Грузии и их протест не принесет им желаемого результата. Определенное давление в этом вопросе со стороны Запада будет, но оно вряд ли повлияет на реализацию соответствующего указа президента России, поскольку грузинская власть склонна проводить суверенную, рациональную, прагматичную политику в целом и всячески препятствует тому, чтобы Грузия вновь превратилась в анти-Россию. Это решение улучшит российско-грузинские отношения, но вопрос восстановления территориальной целостности Грузии и возвращения беженцев в Абхазию и Южную Осетии, естественно стоит в повестке дня российско-грузинских отношений и над ними еще предстоит провести серьезную, трудоемкую работу».

«С большой степенью вероятности самолеты из России начнут летать, — подтвердил TRT на русском другой грузинский политический аналитик, Гела Васадзе. — Я не думаю, что это вызовет реальные волнения, но акции протеста были и будут, это нормально. Правительство Грузии в целом согласно с решением Москвы, хотя его аргумент не очень убедительный – они говорят о миллионе грузин в России, хотя их не более 150 тысяч». Политолог также предложил причудливый термин, чтобы описать курс правительства Грузии —– «орбанизация», в честь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который жестко оппонирует Брюсселю, несмотря на членство в Евросоюзе. «Орбан в Европе, но зарабатывает деньги на России, а Грузия – не в Европе, поэтому ей рано или поздно придется выбирать», — указывает Васадзе.