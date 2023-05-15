БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В России начали продавать терминалы Starlink
Российская сеть по продаже бытовой техники предлагает терминалы для спутникового интернета. Они не работают на территории РФ, но, по данным The Insider, их покупают сотрудники спецслужб
В России начали продавать терминалы Starlink
В России начали продавать терминалы Starlink / Others
15 мая 2023 г.

В России начали продавать терминалы для спутникового интернета Starlink от Илона Маска, пишет издание The Insider со ссылкой на собственное расследование.

По данным портала, терминалы не работают на территории России, однако это не останавливает покупателей. В сети по продаже бытовой техники (Insider не приводит ее название) корреспонденту издания заявили, что оборудование покупают в том числе сотрудники российских спецслужб.

В магазине подтвердили, что у них можно приобрести терминал Starlink, но его нельзя будет ни зарегистрировать, ни использовать в России. Для регистрации сотрудники магазина посоветовали съездить в Европу или КНР.

На сайте торговой сети предлагаются терминалы двух моделей: Starlink V1 и Starlink V2 по цене 659 тысяч рублей ($8600) за штуку. Стоимость этого оборудования в США доходит до $2500.

Один из собеседников издания в магазине уточнил, что терминалы Starlink покупают контрразведчики, «люди, кто в другие страны ездят». Второй представитель бытовой сети посоветовал использовать терминал Starlink, например, на яхте за пределами России.

При этом сотрудник магазина косвенно подтвердил, что устройства Starlink приобретают, в том числе, российские военные, направляющиеся в Украину.

Starlink — глобальная система спутникового интернета, запущенная компанией SpaceX Илона Маска. После начала конфликта России и Украины предприниматель начал поставлять Киеву терминалы Starlink, чтобы предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бесперебойную связь в условиях военных действий.

В феврале Маск запретил использовать Starlink для украинских дронов. Главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что это решение было принято, потому что компания никогда не собиралась разрешать использование Starlink «в наступательных целях».

Этот шаг вызвал критику Киева. Михаил Подоляк, старший советник президента Украины, заявил, что Маск своим решением «‎‎не признает право Украины на самооборону».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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