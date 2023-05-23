Монголия согласилась экспортировать во Францию критически важные металлы, нужные Парижу для перехода к менее углеродоемкой экономике. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Улан-Батор.

Он стал первым действующим французским лидером, посетившим Монголию.

В заявлении на официальном портале Елисейского дворца говорится, что поездка Макрона была направлена на укрепление связей между двумя странами, в частности, в отношении окружающей среды, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также на снижение зависимости Монголии от ее российских и китайских соседей.

«Мы решили вместе работать над укреплением нашего [Франции] энергетического суверенитета за счет поставок важнейших металлов из вашей страны, которая обладает этим ресурсом», — заявил Макрон на пресс-конференции с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Французский лидер добавил: существующие разработки ядерной группы Orano SA в Монголии будут иметь ключевое значение для добычи важнейших металлов.

Макрон отметил: Франция и Монголия страны будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии и атомной энергии, а также работать над двусторонним и международным финансированием, чтобы помочь в декарбонизации экономики Монголии.

Это уже второй визит главы европейского государства в Улан-Батор в этом году: в апреле Монголию посетил президент Польши Анджей Дуда.

По данным официального портала Инвестиционного агентства Монголии, страна обладает значительными природными ресурсами, имеет более 8000 месторождений и 80 видов полезных ископаемых и металлов на 1170 шахтных полях. В стране добывают медь, коксующийся уголь, цветные металлы, золото и уран. Монголия экспортирует более 14 видов полезных ископаемых, основным импортером остается КНР.

Европейский Союз пытается обеспечить доступ к ресурсам, которые имеют решающее значение для его «‎зеленого перехода»‎. Среди критически важных для перехода металлов — литий, необходимый для аккумуляторов электромобилей.

Основные поставщики этого металла в ЕС — Чили, Китай и Аргентина. На Чили приходится 60% импорта лития в ЕС. В то же время Китай контролирует почти две трети мировой переработки лития в материал для аккумуляторов электрокаров.