Власти РФ оказывают давление на правительство Индии и угрожают аннулировать совместные контракты в сфере обороны и энергетики, если Нью-Дели присоединится к ограничениям со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники и отчеты стран НАТО.

FATF — международный орган, созданный в 1989 году по инициативе лидеров G7. Его цель — выработать мировые стандарты для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Россия присоединилась к организации в 2003 году. В конце февраля 2023 года FATF приостановила участие РФ в связи с вторжением в Украину.

В следующем месяце FATF рассмотрит включение России в черный список, Москва пытается этого избежать, отмечает Bloomberg, поскольку это поставит ее в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой.

Киев неоднократно требовал исключить Россию из организации и внести ее в черный список — это перечень стран, которые нарушают международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Росфинмониторинг после постановления FATF заявил: решение о приостановлении членства РФ в организации безосновательно и выходит за рамки мандата данной организации.

Какие проекты могут попасть под удар?

По данным Bloomberg, Росфинмониторинг сообщил своим коммерческим партнерам, в том числе из Индии: если на предстоящем заседании FATF они не выступят против внесения России в черный список, многие заключенные ранее соглашения «окажутся под угрозой».

В мае российское агентство призвало Индию «во всеуслышание» противостоять любым шагам Украины по включению России в черный список стран с высоким уровнем риска на предстоящей встрече и заявило, что даже попадание в менее серьезный «серый список» вызовет трудности, уточняет издание. На портале FATF говорится, что следующее пленарное заседание организации пройдет с 19 по 23 июня.

Источники Bloomberg отмечают: под угрозой могут оказаться следующие российско-индийские проекты:

● сотрудничество «Роснефти» и Nayara Energy Limited;

● поставки российского вооружения и техники в Индию, техническое сотрудничество в сфере обороны;

● совместные проекты в авиационной отрасли, представленные в феврале на выставке Aero India 2023;

● сотрудничество по строительству АЭС «‎Куданкулам‎» в Индии;

● соглашение между ОАО «РЖД Логистика» и Индийской контейнерной корпорацией об услугах по перевозке грузов в рамках развития международного транспортного коридора «Север–Юг», который пройдет из РФ через Азербайджан и Иран в Индию.

Если FATF внесет РФ в черный список, это приведет к еще большей изоляции российской экономики, подчеркивает агентство. Страны FATF, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны ввести усиленный контроль за российскими финансовыми операциями.

Индийский нейтралитет

Многие страны так называемого глобального Юга, включая Индию, в основном сохраняют нейтралитет в отношении войны РФ и Украины. Нью-Дели не стал присоединяться к санкциям против Москвы, однако придерживается введенного G7 ценового потолка на российскую нефть, поясняет Bloomberg.

На саммите Большой семерки в Японии 19-21 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский встретились лично впервые с начала российского вторжения.

Внесение России в черный список FATF чрезвычайно затруднило бы для таких стран, как Индия, дальнейшее ведение бизнеса с Россией и усилило бы экономическую изоляцию Кремля, отмечает агентство.