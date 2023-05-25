Выборы 14 мая оказались разочарованием для объединенной турецкой оппозиции, поскольку она потерпела неудачу как в президентской гонке, так и на парламентских выборах.

В президентской гонке действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,52% голосов, значительно опередив соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, набравшего 44,88%.

Альянс под руководством Эрдогана также получил большинство мест в парламенте. Перед выборами шесть идеологически разных оппозиционных партий — от левых до турецких националистов и консерваторов — объединились, чтобы сформировать Национальный альянс под руководством левой Народно-республиканской партии (CHP).

Некоторые предвыборные опросы давали альянсу оппозиции преимущество перед Народным альянсом, возглавляемым Эрдоганом. Но результаты выборов показали: состав оппозиционного альянса не был столь привлекательным для турецкого электората, поскольку четыре консервативных партнера «Стола шести» — партии Gelecek, DEVA, Saadet и Demokrat Parti — не принесли альянсу Кылычдароглу голоса, ожидаемые от их политической базы.

Маленькие партии с большими выигрышами

Однако эти четыре партии получили больше депутатов по списку CHP, чем они могли бы получить, если бы участвовали в парламентских выборах под логотипами своих партий. Но, и это кажется противоречием, доля голосов основной оппозиции (25,3%) существенно не увеличилась по сравнению с выборами 2018 года (22,6%), несмотря на заявленную четырьмя партиями поддержку CHP.

Согласно среднему значению нескольких предвыборных опросов, общая доля голосов четырех партий прогнозировалась на уровне около 5%. Но доля голосов CHP увеличилась всего на 2,7%.

Интересно, что, несмотря на низкие результаты, партия Gelecek, возглавляемая бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу, получила 10 мест в парламенте, а партия DEVA бывшего министра финансов Али Бабаджана претендует на 14 депутатских кресел.

С другой стороны, партия Yeni Refah Party (YRP) под руководством Фатиха Эрбакана набрала почти 3% голосов — больше, чем партии DEVA и Gelecek вместе взятые.

Глава YRP— сын Неджметтина Эрбакана, основателя движения Millî Görüş, куда когда-то входили Эрдоган и некоторые его последователи. YRP входит в состав Народного альянса, но участвовала в парламентских выборах под собственным логотипом, получила пять мандатов.

Партии DEVA и Gelecek, выдвинувшие своих кандидатов по списку CHP, получили в общей сложности 24 депутатских мандата. Это также относится и к партии Saadet, которая, согласно предвыборным опросам, набрала около 1% голосов. Зато партия получила 10 мандатов, в два раза больше, чем YRP.

Партия Demokrat Parti, которая, согласно предвыборным опросам, набрала намного меньше 1%, также получает три депутатских кресла в парламенте — это непропорционально по сравнению с ее фактическими результатами среди турецкого электората. Непропорциональный парламентский успех этих четырех оппозиционных партий, входящих в список CHP, привлек внимание многих политологов.

«Самая крупная карманная кража в политической истории Турции»

Президент Эрдоган также прокомментировал этот вопрос после выборов. «CHP стала жертвой крупнейшего карманного воровства в политической истории Турции или, как они любят говорить, она подверглась самому большому сотрясению в истории из-за своих партнеров, с которыми она вместе участвовала в выборах», — написал Эрдоган в Твиттере.

Президент добавил, что Кылычдароглу обманули «его друзья за столом», ссылаясь на то, что оппозиционный альянс еще называют «Стол шести». Если депутаты четырех консервативных партий, избранных по списку CHP, покинут основную оппозицию, как считают некоторые, у партии Кылычдароглу будет всего 130 мест в парламенте.

Это для старейшего политического блока страны станет еще более плохим результатом, чем итоги выборов 2018 года, когда партия получила 146 мандатов.

Выигрышный билет

Выборы14 мая продемонстрировали надежность националистических и консервативных союзников Эрдогана: Партии националистического движения (MHP), YRP, националистической партии Buyuk Birlik Party (BBP) и движения Huda-Par, имеющего стабильную базу в юго-восточных и восточных регионах Турции.

Простое сложение голосов от этих партий показало, что Эрдоган, искусный политик с сильными консервативными взглядами, сделал правильные расчеты, в отличие от Кылычдароглу. В то время как Народный альянс получил 49,47% голосов в парламенте, AK Parti Эрдогана получила 268 депутатских мандатов с 35,61%. MHP, которую долгое время возглавляет Девлет Бахчели, в значительной степени сохранила показатели 2018 года, доказав ошибочность многих социологических опросов — партия получила 50 мандатов.

YRP также показала хорошие результаты, несмотря на то, что она была создана всего пять лет назад, в то время как BBP сохранила свою долю голосов на уровне около 1%. Huda-Par, баллотировавшаяся по списку AK Parti, получила четыре депутатских мандата. В результате возглавляемый Эрдоганом Народный альянс получил парламентское большинство в 323 депутата, включая пять мест от YRP.

Потеря билета

С другой стороны, как консервативные, так и националистические союзники Кылычдароглу показали низкие результаты как на президентских, так и на парламентских выборах 14 мая. В то время как Кылычдароглу добавил еще трех партнеров в Национальный альянс, оппозиционный блок получил 35,02% голосов — этот результат всего на 1% больше итогов выборов 2018 года.

Оппозиция рассчитывала получить парламентское большинство, но смогла претендовать только на 212 мест. CHP получила четверть от общего числа голосов — это разочаровывающий результат для основной оппозиции.

Националистический союзник Кылычдароглу партия IYI также не смогла увеличить свое присутствие в парламенте: партия получила меньше 10% голосов и 43 депутатских места.

Партия Yeşil Sol Parti (YSP), от имени которой в выборах участвовала HDP, связанная с террористической организацией РПК, получила 8,82% голосов. Это показало снижение базы поддержки HDP, которая на предыдущих выборах получила 11,7% голосов. HDP заявила о поддержке кандидатуры Кылычдароглу на пост президента.