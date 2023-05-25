Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на наличие «феномена» союзного государства РФ и Беларуси в структуре Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам казахстанского лидера, уровень интеграции Москвы и Минска настолько высок, что у них имеется одно ядерное оружие на двоих. Об этом сообщает газета РБК.

При этом Токаев отметил: впервые в мировой политической истории наблюдается ситуация, когда две страны функционируют как одно государство, имея единое политическое, юридическое, военное, экономическое, валютное, культурное, а также гуманитарное пространство.

«С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — подчеркнул президент, выступая на на заседании Евразийского экономического форума.

По оценке политика, уровень интеграции Москвы и Минска отличается от того, который имеется у других стран ЕАЭС — Армении, Казахстана и Кыргызстана. Токаев предложил коллегам обсудить «эту проблему‎»‎.

«‎‎И с этой реальностью нам нужно считаться: как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный, нам нужно, я думаю, в том числе на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», — констатировал казахстанский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на высказывание Токаев подтвердил, что союзное государство России и Беларуси на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕАЭС.

«В рамках одной интеграции существуют более продвинутые интеграции. Союзное государство России и Белоруссии на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. Конечно, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание», — отметил Песков.

ЕАЭС — региональная интеграционная организация, учрежденная в 2014 году. Предшественником ЕАЭС является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001–2014 годах.

Ядерное оружие в Беларуси

25 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси. С 3 апреля РФ начала обучение белорусских экипажей.

К 1 июля, как ожидается, Россия построит в союзной республике специальное хранилище для ядерных вооружений. РФ уже передала Минску ОТРК «‎‎Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Также Москва помогла переоборудовать самолеты ВВС республики для возможности применения ядерных боеприпасов.

Замглавы Минобороны России Александр Фомин ранее заявил, что размещение в Беларуси ядерного оружия стало ответом на действия НАТО «‎‎по эскалации обстановки».

США, ЕС и Украина раскритиковали решение Москвы разместить боеголовки в Беларуси. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот шаг ведет к «безответственной эскалации». По его словам, Евросоюз готов ответить на эти действия новыми санкциями.

25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали документы о размещении российского ТЯО в специальном хранилище на белорусской территории, передает агентство ТАСС.

Шойгу заявил, что осуществляемые Россией и Беларусью меры «‎соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам‎».