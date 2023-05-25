Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на наличие «феномена» союзного государства РФ и Беларуси в структуре Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам казахстанского лидера, уровень интеграции Москвы и Минска настолько высок, что у них имеется одно ядерное оружие на двоих. Об этом сообщает газета РБК.
При этом Токаев отметил: впервые в мировой политической истории наблюдается ситуация, когда две страны функционируют как одно государство, имея единое политическое, юридическое, военное, экономическое, валютное, культурное, а также гуманитарное пространство.
«С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — подчеркнул президент, выступая на на заседании Евразийского экономического форума.
По оценке политика, уровень интеграции Москвы и Минска отличается от того, который имеется у других стран ЕАЭС — Армении, Казахстана и Кыргызстана. Токаев предложил коллегам обсудить «эту проблему».
«И с этой реальностью нам нужно считаться: как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный, нам нужно, я думаю, в том числе на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», — констатировал казахстанский лидер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на высказывание Токаев подтвердил, что союзное государство России и Беларуси на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕАЭС.
«В рамках одной интеграции существуют более продвинутые интеграции. Союзное государство России и Белоруссии на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. Конечно, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание», — отметил Песков.
ЕАЭС — региональная интеграционная организация, учрежденная в 2014 году. Предшественником ЕАЭС является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001–2014 годах.
Ядерное оружие в Беларуси
25 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси. С 3 апреля РФ начала обучение белорусских экипажей.
К 1 июля, как ожидается, Россия построит в союзной республике специальное хранилище для ядерных вооружений. РФ уже передала Минску ОТРК «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Также Москва помогла переоборудовать самолеты ВВС республики для возможности применения ядерных боеприпасов.
Замглавы Минобороны России Александр Фомин ранее заявил, что размещение в Беларуси ядерного оружия стало ответом на действия НАТО «по эскалации обстановки».
США, ЕС и Украина раскритиковали решение Москвы разместить боеголовки в Беларуси. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот шаг ведет к «безответственной эскалации». По его словам, Евросоюз готов ответить на эти действия новыми санкциями.
25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали документы о размещении российского ТЯО в специальном хранилище на белорусской территории, передает агентство ТАСС.
Шойгу заявил, что осуществляемые Россией и Беларусью меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам».