В Джараблусе на севере Сирии состоялась церемония закладки 240 тыс. жилых домов для возвращения сирийских беженцев. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что при финансировании Катарского фонда развития построенные в Джараблусе дома обеспечат возвращение 1 млн сирийских беженцев. «Эти регионы станут регионом будущего и надежды, а не очагом войны, трудностей, хаоса. Если Аллах позволит, то примерно за 2,5-3 года в регионе будет построено 240 тыс. домов, это позволит 1 млн человек вернуться»‎, — отметил Сойлу.

Политик уточнил: с 2011 года более 6,8 млн человек были вынуждены покинуть Сирию из-за событий в стране, 14 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, не менее 500 тыс. погибли. Министр подчеркнул: Анкара работает над нормализацией обстановки в Сирии и удалением террористических организаций из региона. «Прежде всего, главная цель состояла в том, чтобы сделать этот регион безопасным. В регионе, где мы находимся, была проведена операция «Щит Евфрата».

Было проведено много операций в районах, где будет проходить этот проект [строительства жилья для беженцев], и этот район был очищен от терроризма и обезопасен. С тех пор ведется большая совместная борьба за нормализацию жизни здесь», — заявил Сойлу.

В Идлибе и Африне, где проводились операции «Оливковая ветвь» и «Весенний щит», построено около 107 тыс. домов, в регионе проживает 6 млн человек, отметил министр.

Он добавил: в очищенных от террористов районах также были созданы промышленные зоны и мастерские.

«Государственный фонд развития Катара взял на себя все расходы проекта»

Год назад президент Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад аль-Тани провели первую встречу по поводу закладки домов на севере Сирии.

«Сделан первый шаг к тому, чтобы наши сирийские братья и сестры, живущие в Турции, нашли безопасные дома. Они будут построены в этом регионе. За год было определено 9 районов строительства. В апреле 2023 года между Президиумом AFAD и Государственным фондом развития Катара был подписан протокол об этом важном шаге, все расходы проекта взял на себя Катарский государственный фонд развития», — уточнил Сойлу.

По словам министра, на первом этапе будут построены 28,6 тыс. домов. Из них 5 тыс. будут сданы уже до конца этого года. Общее количество жилья, которое будет построено в этом регионе при содействии Катарского фонда — 240 тыс. домов.

Политик подчеркнул: Турция намерена обеспечить достойное, добровольное и безопасное возвращение сирийских беженцев. «Этот проект — один из самых почетных в истории человечества. В рамках проекта будут построены дома, 60% из которых будут иметь площадь 60 кв. метров, 80 кв. метров и 100 кв. метров. Первые пять тысяч домов будут сданы до конца этого года. Это показательный шаг для всего мира»‎, — констатировал глава МВД.

По его словам, проект строительства домов на севере Сирии — не просто жилищный проект. Помимо возведения жилых сооружений он включает также развитие сельскохозяйственных угодий, торговых объектов, производственно-промышленных объектов.

Также в рамках проекта будут реализованы образовательные объекты и учреждения здравоохранения. Глава МВД также уточнил, что в 12 провинциях Турции было создано 12 офисов для того, чтобы обеспечить достойное, безопасное и добровольное возвращение сирийских беженцев.