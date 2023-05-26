В Джараблусе на севере Сирии состоялась церемония закладки 240 тыс. жилых домов для возвращения сирийских беженцев. Об этом сообщает агентство «Анадолу».
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что при финансировании Катарского фонда развития построенные в Джараблусе дома обеспечат возвращение 1 млн сирийских беженцев. «Эти регионы станут регионом будущего и надежды, а не очагом войны, трудностей, хаоса. Если Аллах позволит, то примерно за 2,5-3 года в регионе будет построено 240 тыс. домов, это позволит 1 млн человек вернуться», — отметил Сойлу.
Политик уточнил: с 2011 года более 6,8 млн человек были вынуждены покинуть Сирию из-за событий в стране, 14 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, не менее 500 тыс. погибли. Министр подчеркнул: Анкара работает над нормализацией обстановки в Сирии и удалением террористических организаций из региона. «Прежде всего, главная цель состояла в том, чтобы сделать этот регион безопасным. В регионе, где мы находимся, была проведена операция «Щит Евфрата».
Было проведено много операций в районах, где будет проходить этот проект [строительства жилья для беженцев], и этот район был очищен от терроризма и обезопасен. С тех пор ведется большая совместная борьба за нормализацию жизни здесь», — заявил Сойлу.
В Идлибе и Африне, где проводились операции «Оливковая ветвь» и «Весенний щит», построено около 107 тыс. домов, в регионе проживает 6 млн человек, отметил министр.
Он добавил: в очищенных от террористов районах также были созданы промышленные зоны и мастерские.
«Государственный фонд развития Катара взял на себя все расходы проекта»
Год назад президент Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад аль-Тани провели первую встречу по поводу закладки домов на севере Сирии.
«Сделан первый шаг к тому, чтобы наши сирийские братья и сестры, живущие в Турции, нашли безопасные дома. Они будут построены в этом регионе. За год было определено 9 районов строительства. В апреле 2023 года между Президиумом AFAD и Государственным фондом развития Катара был подписан протокол об этом важном шаге, все расходы проекта взял на себя Катарский государственный фонд развития», — уточнил Сойлу.
По словам министра, на первом этапе будут построены 28,6 тыс. домов. Из них 5 тыс. будут сданы уже до конца этого года. Общее количество жилья, которое будет построено в этом регионе при содействии Катарского фонда — 240 тыс. домов.
Политик подчеркнул: Турция намерена обеспечить достойное, добровольное и безопасное возвращение сирийских беженцев. «Этот проект — один из самых почетных в истории человечества. В рамках проекта будут построены дома, 60% из которых будут иметь площадь 60 кв. метров, 80 кв. метров и 100 кв. метров. Первые пять тысяч домов будут сданы до конца этого года. Это показательный шаг для всего мира», — констатировал глава МВД.
По его словам, проект строительства домов на севере Сирии — не просто жилищный проект. Помимо возведения жилых сооружений он включает также развитие сельскохозяйственных угодий, торговых объектов, производственно-промышленных объектов.
Также в рамках проекта будут реализованы образовательные объекты и учреждения здравоохранения. Глава МВД также уточнил, что в 12 провинциях Турции было создано 12 офисов для того, чтобы обеспечить достойное, безопасное и добровольное возвращение сирийских беженцев.