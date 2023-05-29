Мобильные устройства Apple как минимум 12 журналистов и правозащитников из Армении были взломаны с помощью шпионской программы Pegasus. Это следует из совместного расследования международной некоммерческой организации Access Now, армянской IT-группы CyberHUB-AM, исследовательского центра Citizen Lab университета Торонто, лаборатории безопасности правозащитной организации Amnesty International и независимого исследователя мобильной безопасности Рубена Мурадяна.

По данным исследователей, устройства были взломаны в период с октября 2020-го по декабрь 2022 года. Издание «Медуза» со ссылкой на представителей Access Now уточняет: косвенные данные свидетельствуют о том, что взломы могут быть связаны с военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Карабахе.

Это первый в истории задокументированный случай использования программы Pegasus в контексте международной войны, говорят авторы расследования.

Взлом граждан Армении был впервые обнаружен в ноябре 2021 года, через два месяца после того, как серия столкновений на армяно-азербайджанской границе унесла жизни не менее 200 человек в результате самой серьезной эскалации насилия со времен 44-дневной войны 2020 года, пишет Guardian.

Известны имена семерых пострадавших от шпионского ПО.

● Анна Нагдалян — бывший пресс-секретарь МИД Армении;

● Карлен Асланян — журналист армянской службы «Радио Свобода»;

● Астхик Бедевян — журналист армянской службы «Радио Свобода»;

● Рубен Меликян — адвокат, правозащитник неправительственной организации «Путь права», бывший уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе;

● Варужан Гегамян — политолог-тюрколог, профессор Ереванского государственного университета;

● Самвел Фарманян — сооснователь телеканала ArmNews, закрытого в феврале 2022 года;

● Кристинне Григорян — бывшая уполномоченная по правам человека Армении, подавшая в отставку в начале 2023 года.

Пятеро остальных граждан страны, чьи смартфоны были заражены Pegasus, пожелали сохранить анонимность. Известно, что среди них — два журналиста, политический активист, представитель гражданского общества, а также представитель ООН.

«‎‎Медуза» отмечает: многие другие представители гражданского общества в Армении получали уведомления от Apple, что их устройства могут быть заражены шпионским ПО. Однако эта информация пока окончательно не подтверждена.

Телефон представителя МИД взламывали 27 раз

Guardian отмечает: смартфон экс-представителя МИД Армении Анны Нагдалян подвергался взлому не менее 27 раз в период с октября 2020 года по июль 2021 года, когда она все еще работала в качестве официального представителя министерства.

По словам самой Нагдалян, во время 44-дневной войны она «прямо участвовала в самых щекотливых беседах и переговорах, связанных с нагорно-карабахским кризисом», включая попытки посредничества в прекращении огня со стороны Франции, России и США и официальные визиты в Москву и Карабах.

Нагдалян рассказала Access Now, что на момент взлома на ее смартфоне была «вся информация о событиях во время войны» и что теперь она чувствует, что не может чувствовать себя в полной безопасности. «Даже если у вас самая безопасная система на вашем телефоне, вы не можете быть в безопасности», — заявила экс-представитель МИД.

В 2021 году Apple сообщила, что устранила уязвимость, которая позволяла взламывать устройства с помощью израильской программы Pegasus. Вирус проникал в устройства через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Корпорация также подала иск к израильской NSO Group, разработавшей шпионское ПО. Компания обвинила разработчика в том, что тот использует программное обеспечение для слежки за пользователями.