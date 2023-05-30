В Азербайджане начался первый этап возвращения жителей республики в Лачин, освобожденный от армянской оккупации по итогам Второй карабахской войны в 2020 году, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал программу «великим возвращением».

Она направлена на возвращение сотен тысяч людей, которые были вынуждены покинуть свои земли в 1990-е годы из-за того, что эти территории были оккупированы Арменией.

Алиев прибыл в Лачин, где встретился с вернувшимися семьями и вручил им ключи от построенных за счет государства домов. В своем выступлении азербайджанский лидер поздравил лачинцев и весь азербайджанский народ с Днем независимости республики.

Политик отметил: большая часть Лачина была восстановлена за восемь месяцев. К концу июня многие другие азербайджанцы вернутся в родной город. В первое время в Лачине будет проживать около 4 тыс. человек.

По словам Алиева, на первом этапе за 8 месяцев работ в Лачине было построено 700 домов, рассчитанных на 764 семьи. Президент Азербайджана также заявил: продолжаются работы по второму этапу, в городе созданы рабочие места, на которых будут трудоустроены 1100 человек. В Лачине также создадут агропарк и индустриальный парк.

«Здесь созданы все условия как для жизни, так и для работы, и, как видите, город Лачин стал одним из красивейших городов в мире‎»‎, — подчеркнул Алиев.

Переговоры с Арменией

Президент Азербайджана также коснулся мирных переговоров с Арменией и признания армянским руководством Карабаха азербайджанской территорией.

«Армения признала нашу территориальную целостность и серьезных препятствий для мирного соглашения почти нет. Я уверен, что в ближайшем будущем, если Армения в очередной раз не обманет и не изменит свою позицию, мирный договор может быть подписан, и это будет очень хорошо‎»‎, — заявил Алиев.

При этом он уточнил: даже если соглашение с Ереваном не будет подписано, это не станет проблемой для Азербайджана. «Потому что мы сильная сторона, у нас сильная позиция за столом переговоров, у нас сильная позиция на границе. Даже если мирное соглашение не будет подписано, мы будем жить в комфортных и безопасных условиях», — подчеркнул политик.

Касаясь положения проживающих в Карабахе граждан Армении и так называемого руководства региона, Алиев уточнил: идея объединения Карабаха с Арменией ушла в прошлое, сепаратистская администрация и их мечты о независимости закончились.

Алиев также обратился к так называемому армянскому руководству Карабаха: «Остается только один путь. Соблюдать законы Азербайджана, быть лояльным гражданином Азербайджана, отбросить фальшивые государственные символы». При этом президент назвал смешным поведение местного руководства, утверждающего, что в Карабахе есть парламент, президент и министры.

«‎Мы пока терпим. Однако каждый хорошо знает, что сегодня у нас есть возможность провести любые операции в этом регионе. Поэтому «‎‎парламент» должен быть распущен, человек, который себя называет «‎президентом‎», должен сдаться. Все министры, депутаты и прочие должны покинуть свои должности. В этом случае они могут быть освобождены от наказания, и мы можем обсудить возможность какой-либо амнистии‎», — заявил Алиев.