Турне катарского эмира по Центральной Азии началось с Самарканда и продолжалось всю рабочую неделю. В этом древнем городе Шелкового пути они с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым договаривались о планах вывести отношения на новый уровень и «кратно увеличить» объемы торговли.

Впрочем, значительные успехи есть уже сейчас — в этом году в Ташкенте открылось посольство Катара, что существенно облегчило взаимодействие. «Мы рассматриваем Катар как нашего перспективного партнера не только в ближневосточном регионе, но и во всем арабо-мусульманском мире. Благодаря нашим с вами контактам в последние годы произошел настоящий прорыв в двусторонних отношениях», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Теперь стороны готовятся к ответному шагу — открытию посольства Узбекистана в Дохе. Лидеры также затронули ситуацию в Афганистане, в которую и Узбекистан, и Катар вносят весомый вклад. Например, Мирзиёев предложил гостю рассмотреть «перспективы совместного продвижения реализации стратегического проекта по созданию Трансафганского железнодорожного коридора» — едва ли не главного внешнеполитического проекта Ташкента.

Как сообщила пресс-служба узбекского лидера, на переговорах была «достигнута договоренность об участии ведущих катарских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслях общей стоимостью свыше 12 миллиардов долларов», а в сентябре этого года стороны должны провести узбекско-катарский инвестиционный форум. Из Самарканда эмир Аль Тани уезжал с папкой из 15 подписанных документов: о защите инвестиций, избежании двойного налогообложении, визах и многом другом.

Примерно столько же документов эмир подписал и в Бишкеке — с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. При этом там встреча в аэропорту отличалась пышным национальным колоритом — гостю даже решили показать традиционные юрты, которые разбили прямо на летном поле. Явно учли в Бишкеке и то, что катарский эмир — любитель соколиной охоты. В парке «Ала Арча» ему продемонстрировали навыки кыргызских дрессировщиков беркутов, лучников и кинологов с собаками породы тайган.

«То, что эмир заехал к нам, уже говорит о многом, — сказал TRT на русском кыргызский политолог Кубатбек Рахимов. — Планировалось подписать 16 документов, но в итоге подписали 13. Из этих 13 системный характер носят 6 — те, которые обозначены как соглашения. Остальное же — меморандумы, то есть по сути пожелания на будущее. В качестве самого интересного я бы выделил соглашение о таможенном сотрудничестве. Оно позволяет Катару и Кыргызстану взаимно рассматривать друг друга как хабы для транзита товаров на новые рынки. Дружить с Катаром, безусловно, надо. Но хотелось бы, что в тексте соглашения были четко прописаны объемы инвестиций».

Кубатбек Рахимов также посетовал, что в МИДе Кыргызстана пока что не хватает арабистов, и для лучшего развития отношений с этим регионом Бишкеку нужны новые кадры.

Главной точкой на пути катарского эмира, как уже говорилось, стала Астана с ее международным форумом. На нем Тамиму бин Хамаду Аль Тани была отведена роль почетного гостя. «Скоро исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Безусловно, это важная веха, — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. — За это время мы наладили эффективное межгосударственное сотрудничество и конструктивный политический диалог. В прошлом году вы посетили Астану с государственным визитом. Недавно премьер-министр Казахстана побывал с визитом в Катаре. Всё это служит ярким свидетельством традиционной дружбы и крепкого партнерства. Вы лично вносите большой вклад в углубление связей между нашими странами».

«Я с удовольствием принял приглашение участвовать в международном форуме «Астана», чтобы вновь посетить Казахстан. Это для меня большая честь, — отозвался шейх Аль Тани. — Рад снова видеть вас после моего визита в Астану в октябре прошлого года. Это ещё одна хорошая возможность обсудить реализацию договоренностей, достигнутых с братским Казахстаном в ходе прошлогодних переговоров. Вместе со мной из Катара прибыла большая делегация, состоящая из представителей бизнес-сообщества. Полагаю, что это откроет путь к успешному взаимодействию между нашими странами. Сегодня двустороннее сотрудничество динамично развивается в различных отраслях».

Лидеры обсудили запуск прямого авиасообщения между странами, а также развитие экспорта казахстанских товаров в Катар (его планируется довести до 250 миллионов долларов) и катарские инвестиции в нефтегазовую, горно-металлургическую, сельскохозяйственную отраслях, медицинскую и финансовую отрасли Казахстана.

Как пояснил TRT на русском программный координатор Российского совета по международным делам (РМСД) Иван Бочаров, под финансовой сферой стоит понимать именно исламский банкинг, который исключает ссудный процент. У Катара уже есть широкие наработки в этой сфере. «Например, в Казахстане катарцы финансировали и открывали Центр исламских финансов при университете аль-Фараби. А ещё Qatar International Islamic Bank выпускал сукук (эквивалент облигаций — прим. редакции) в международном финансовом центре «Астана». Это наиболее яркий пример», — отметил эксперт.

В Таджикистане, где эмир Катара завершал свое турне, его пригласили на открытие центральной мечети Душанбе, которая считается прекрасным образцом национального таджикского зодчества. Кроме того, там тоже был подписан длинный список документов, нацеленных на развитие сотрудничества буквально во всех возможных сферах.