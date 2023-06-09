После того, как два террориста ОНС/РПК сдались в плен турецким силам, стали известны подробности двойных стандартов среди так называемых лидеров террористической группировки. В частности, нижестоящие чины вынуждены жить в экстремально плохих условиях.

Два сдавшихся террориста настолько худые, что их грудные клетки выпирают сквозь кожу. Их вид резко контрастирует с фотографиями, на которых лидеры РПК устраивают настоящий пир в неопознанном месте.

Министерство обороны Турции опубликовало в своих аккаунтах в социальных сетях фотографии двух террористов — мужчины и женщины — которые сдались в плен на севере Ирака. В этом районе турецкие вооруженные силы участвуют в антитеррористической операции «Коготь-Замок»7.

Источники в службе безопасности сообщили, что во время плановой проверки здоровья у одного из сдавшихся в плен террористов был обнаружен разрыв кишечника из-за продолжительных периодов голодания.

Несмотря на заявления террористов о неприступности их укрытий, турецкие солдаты провели успешную операцию в районе Маунт-Хале и обнаружили большое количество взрывчатки и огнестрельного оружия.

Министерство заявило, что один из двух террористов был завербован в Сирии. Другого заманили в террористическую организацию, когда он вел семейную жизнь в одной из европейских столиц.

Жизнь в роскоши

В то время как рядовые террористы страдали от невыносимых условий, их начальство пребывало совсем в ином положении.

На одной фотографии так называемый сопредседатель исполнительного комитета ОНС/РПК Джемиль Байык, известный под псевдонимом «Джума», устраивает на напольном столе настоящий пир. На фотографии также видны некоторые из его сообщников.

Источники в силовых структурах заявили, что ВС Турции будут продолжать борьбу с террористами до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.