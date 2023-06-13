Мэр Парижа Анн Идальго заявила о создании комитета для изучения «сожительства людей и крыс» — до какой степени человек и грызун могут жить вместе, передает CNN.

Миссия исследовательской группы Project Armageddon — помочь Парижу справиться с популяцией крыс. Одной из его целей заявлена борьба с предрассудками против крыс, чтобы помочь парижанам лучше с ними жить. Исследование финансируется французским правительством.

Заместитель мэра Парижа по вопросам общественного здравоохранения Анн Суйри объяснила: мэрия города изучает вопрос о том, в какой степени люди и крысы могут жить вместе так, чтобы это было «наиболее эффективно и в то же время гарантировало, что это не станет невыносимым для парижан».

Хотя крысы могут распространять болезни, Суйри уточнила: речь идет не о черных крысах, которые могут переносить чуму, а о других видах крыс, которые переносят такие заболевания, как лептоспироз. В рамках плана по борьбе с крысами с 2017 года Париж закупил тысячи новых мусорных баков, чтобы «заставить крыс вернуться под землю», отметила политик.

Суйри также подчеркнула: парижские крысы не представляют «значительного» риска для здоровья населения. Ранее глава 17-го округа Парижа и член правоцентристской Республиканской партии Жоффруа Булар призвал городские власти разработать более амбициозный план по борьбе с распространением крыс в общественных местах.

Политик неоднократно критиковал мэра Идальго, члена левоцентристской социалистической партии, за то, что она недостаточно сделала для уничтожения крыс в Париже. Булар напомнил, что во время забастовок в начале этого года, когда по всему городу накапливался мусор, мэрия ничего не предприняла для борьбы с грызунами.

«Присутствие крыс на наших улицах вредно для качества жизни парижан», — заявил Булар.

При этом французские зоозащитники приветствовали решение мэрии Парижа.

«Крысы присутствуют в Париже, как и во всех крупных французских городах, поэтому обязательно возникает вопрос о совместном проживании», — говорится в заявлении группы по защите прав животных Paris Animaux Zoopolis (PAZ).

«Когда мы говорим о «мирном сосуществовании» с крысами, мы имеем в виду не проживание с ними в наших домах и квартирах, а то, чтобы эти животные не страдали и чтобы нас не беспокоили. Это очень разумная цель», — заключили зоозащитники.