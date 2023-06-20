Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мае вызвало волну поздравлений от мировых лидеров, особенно со стороны политического руководства Европы.

Одним из первых Эрдогана поздравил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Во время телефонного разговора политики обсудили потенциальное присоединение Турции к блоку из 27 членов, а также либерализацию визового режима, управление миграцией и контртеррористические операции. Позже Мишель написал в Twitter о важности стратегических и взаимовыгодных отношений ЕС с Турцией.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил президента Эрдогана и написал о роли Турции в Средиземноморье и евроатлантическом союзе. Это, как пишет TRT World, указывает на статус турецкого президента как государственного деятеля в Европе.

Ожидания, что в новый срок Эрдогана сотрудничество Анкары и Брюсселя станет еще более тесным, во многом основаны на «стратегической автономии» — концепции, которую все чаще пропагандируют Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это особенно заметно в контексте связей ЕС с Китаем.

Что такое стратегическая автономия?

Проще говоря, стратегическая автономия — это «способность действовать» независимо — при сочетании внешней политики, развития национальной обороноспособности, энергетической безопасности и экономической независимости. Для Европы это означает уменьшение зависимости от США и возможность действовать свободно, когда речь идет об отношениях с другими странами, в основном с Россией, Китаем или Ираном.

Во время апрельского визита в Пекин вместе с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен президент Франции Макрон — который выступает за более тесные экономические связи с Китаем и уменьшение зависимости от США — подчеркнул необходимость стратегической автономии для ЕС.

TRT объясняет, как дискурс о стратегической автономии может повлиять на отношения Турции и ЕС в ближайшие несколько лет.

Турция как мост

Расположенная на перекрестке Европы и Азии, Турция обладает уникальным географическим преимуществом. При Эрдогане Анкара проводит дипломатическую политику, ориентированную на хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком.

«Центральное расположение Турции между Европой и Азией предлагает более эффективные возможности для общения и сотрудничества с регионом для ЕС», — заявил TRT World Мехмет Сейфеттин Эрол, основатель и председатель Анкарского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM).

Северный коридор соединяет Восток с Европой через территорию России и Беларуси. Но маршрут заблокирован из-за конфликта в Украине. Потому набирает популярность инициатива Турции активнее использовать Средний коридор.

Начинаясь в Турции, этот маршрут проходит через Кавказ и Среднюю Азию и заканчивается в Китае. Он повторяет древний Шелковый путь, который соединял Европу с Востоком. По оценке Эрола, Средний коридор дает Турции возможность взять под контроль маршрут, который может стать одним из основных торговых путей в новом мировом порядке.

«‎Благодаря Среднему коридору Турция может обеспечить самый безопасный, дешевый и короткий маршрут для товаров, произведенных в Китае и доставляемых в Европу»‎, — отметил собеседник TRT World.

Турция как посредник

ЕС стал заложником соперничества России и США, а также Вашингтона и Пекина. Потому Брюссель имеет ограниченную способность действовать независимо по различным вопросам внешней политики, пишет TRT World.

По словам профессора Эрола, в полемике о стратегической автономии внутри ЕС фигурируют Турция, Эрдоган и российско-украинский конфликт.

Сбалансированные отношения Турции с обеими сторонами, настойчивое соблюдение только одобренных Советом Безопасности ООН санкций и дипломатические усилия Анкары по зерновой сделке предотвратили потенциальный глобальный продовольственный кризис.

Черноморская зерновая инициатива, также известная как зерновая сделка, была подписана в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Она помогла разрешить потенциальный кризис продовольствия в мире за счет разблокировки экспорта украинской продукции через Черное море.

«Многогранная внешняя политика Турции принесла Европе утешительные результаты в контексте российско-украинской войны», — отмечает Эрол. Конфликт показал ЕС важность проведения более многогранной и независимой внешней политики, вдали от влияния США.

«Турецкая стратегическая автономия может стать моделью для Европейского Союза», — считает Мустафа Фисне, профессор политологии и международных отношений Университета Афьон Коджатепе.

Энергетический центр Европы

Энергетическая безопасность — еще один компонент стратегической автономии, к которой стремится Европа. Война России и Украины усугубила энергетический кризис внутри ЕС: Россия перекрыла подачу газа в Европу, а страны G7 ввели ценовой потолок на закупки российского топлива.

Эрдоган заявил о желании Турции стать энергетическим центром Европы, и это предложение поддержала Россия. Турция уже имеет обширную инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа (СПГ). Ее можно расширить для реэкспорта СПГ в европейские страны. «За счет транзита энергоресурсов Турция может обеспечить бесперебойную подачу газа в Европу», — уточняет профессор Фисне. Турция — это не только прибыльный рынок для европейских инвесторов.

Анкара, к тому же, «предлагает безопасный маршрут для потоков товаров и услуг и транспортировки энергии в контексте Среднего коридора». Последний из-за продолжающейся войны Москвы и Киева может стать главной альтернативной Северному коридору.