Как мир реагирует на удар по Катару?
Израиль осудили даже ближайшие западные союзники, Совбез ООН проведет экстренное заседание
Заседание Совбеза ООН / AA
10 сентября 2025 г.

Атака Израиля на столицу Катара, направленная против представителей ХАМАС, вызвала резкое осуждение как в регионе, так и за его пределами. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал ее «вопиющим нарушением» суверенитета и территориальной целостности Катара. Примечательно, что даже ближайшие союзники Тель-Авива, включаю Францию и Британию, осудили атаку на Катар.

По просьбе Алжира и Пакистана Совет Безопасности ООН 10 сентября соберется на экстренное заседание для обсуждения ударов Израиля по жилому комплексу в Дохе, передает Reuters.

Согласно дипломатическим источникам ООН, в среду члены Совета получат брифинг от высокопоставленных должностных лиц ООН о последних событиях и серьезности эскалации со стороны Израиля.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что израильские военные нанесли удар по Дохе во вторник, нацелившись на лидеров ХАМАС. Это первый подобный удар Израиля по Катару — страна играла ключевую роль посредника в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и в целом придерживалась умеренной позиции в отношении Тель-Авива. Кроме того, на ее территории расположена крупнейшая в регионе военная база США — авиабаза Аль-Удейд. Тот факт, что Штаты не смогли защитить Катар, сильно подрывает доверие к американским военным, отмечают региональные СМИ.

Министерство иностранных дел Катара «самым решительным образом осудило трусливый израильский удар».

Вот реакции региональных и международных лидеров:

Турция

Министерство иностранных дел Турции осудило нападение Израиля на Катар, заявив, что это свидетельствует о том, что Израиль не заинтересован в соглашении о прекращении войны в Газе.

«Нацеливание на переговорную делегацию ХАМАС в то время, когда продолжаются переговоры о прекращении огня, показывает, что Израиль стремится не к достижению мира, а к продолжению войны», — говорится в заявлении министерства.

«Эта ситуация — явное доказательство того, что Израиль принял экспансионистскую политику в регионе и терроризм в качестве государственной политики».

Саудовская Аравия

Министерство иностранных дел заявило, что Саудовская Аравия «самым решительным образом осуждает и отвергает жестокую израильскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета братского Государства Катар», добавив, что подтверждает «свою полную солидарность».

В заявлении также содержится предупреждение о «серьезных последствиях, к которым приведет упорство израильской оккупации в совершении преступных нарушений и грубое попрание принципов международного права и всех международных норм».

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ, которые в 2020 году установили дипотношения с Израилем, также выразили поддержку Дохе, осудив «вероломный израильский удар».

«Безопасность арабских государств Персидского залива неделима, и мы всем сердцем и душой поддерживаем братское Государство Катар, осуждая вероломный израильский удар, направленный против него, и подтверждая нашу полную солидарность с ним в противостоянии этой агрессии», — заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

Иран

Тегеран назвал атаку «грубым нарушением». Представитель МИД Эсмаил Багаи заявил, что «чрезвычайно опасные и преступные действия являются грубым нарушением всех международных правил и норм, нарушением национального суверенитета и территориальной целостности Катара».

Министерство иностранных дел Ирака также осудило атаку, назвав ее «трусливым актом», и заявило о «полной поддержке» Катара в противостоянии любой агрессии.

Реакция Палестины

Хусейн аль-Шейх, вице-президент Палестины и заместитель председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, заявил: «Мы решительно осуждаем отвратительный израильский удар по братскому Государству Катар».

Британия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что осуждает «удары Израиля по Дохе, которые нарушают суверенитет Катара и угрожают дальнейшей эскалацией в регионе».

«Приоритетом должно стать немедленное прекращение огня, освобождение заложников и значительное увеличение объемов помощи Газе», — добавил он.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон в сообщении в соцсети X заявил, что атака на Катар «неприемлема, какой бы ни была причина».

Он также добавил: «Я выражаю солидарность с Катаром и его эмиром шейхом Тамимом аль-Тани. Война ни при каких обстоятельствах не должна распространяться на регион».


