Президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии в рамках усилий по принуждению президента России Владимира Путина к прекращению войны в Украине. Об этом изданию ВВС сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений.

Требование, впервые озвученное в Financial Times, прозвучало во время встречи представителей США и ЕС во вторник, на которой обсуждались варианты усиления экономического давления на Россию.

Предложение появилось на фоне попыток Трампа добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом, в то время как российские удары по Украине становятся все более агрессивными и приводят ко все большему числу жертв среди мирного населения.

Отдельно Трамп сообщил журналистам во вторник, что планирует провести телефонный разговор с Путиным на этой или следующей неделе.

В минувшие выходные российская ракета ударила по зданию правительства Украины в Киеве — атаке, которую расценили как символическую и свидетельствующую об усилении агрессии со стороны Кремля.