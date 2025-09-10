МИР
Трамп призвал ЕС надавить на Индию и Китай
Президент США Дональд Трамп / AP
10 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии в рамках усилий по принуждению президента России Владимира Путина к прекращению войны в Украине. Об этом изданию ВВС сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений.

Требование, впервые озвученное в Financial Times, прозвучало во время встречи представителей США и ЕС во вторник, на которой обсуждались варианты усиления экономического давления на Россию.

Предложение появилось на фоне попыток Трампа добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом, в то время как российские удары по Украине становятся все более агрессивными и приводят ко все большему числу жертв среди мирного населения.

Отдельно Трамп сообщил журналистам во вторник, что планирует провести телефонный разговор с Путиным на этой или следующей неделе.

В минувшие выходные российская ракета ударила по зданию правительства Украины в Киеве — атаке, которую расценили как символическую и свидетельствующую об усилении агрессии со стороны Кремля.

Во вторник более 20 мирных жителей погибли в Донбассе в результате российского удара, когда стояли в очереди за пенсиями.

Выступая перед журналистами после выходных атак, Трамп заявил, что он «недоволен всей ситуацией» и пригрозил более жесткими санкциями против Кремля.

Ранее президент США уже угрожал усилением мер против России, но не предпринимал действий, несмотря на игнорирование Путиным сроков и угроз санкций.

Саммит между лидерами в Аляске в прошлом месяце завершился без достижения мирного соглашения.

Призыв Трампа к ЕС прозвучал вслед за заявлением министра финансов США Скотта Бессента, который отметил, что Вашингтон готов усилить экономическое давление, но нуждается в более решительной поддержке со стороны Европы.

