Премьер-министр Великобритании осудил удар Израиля по Катару
Кир Стармер заявил, что действия Тель-Авива обостряют риск дальнейшей эскалации
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / AP
10 сентября 2025 г.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что военный удар, направленный против лидеров ХАМАС, находящихся в Дохе, является нарушением суверенитета Катара и несет риск «дальнейшей эскалации в регионе».

«Приоритетом должно стать немедленное прекращение огня, освобождение заложников и масштабное увеличение гуманитарной помощи в Газу. Это единственный путь к долгосрочному миру», — говорится в его заявлении, опубликованном в X.

Военные Израиля во вторник сообщили, что «провели точечный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС».

Катар, который принимал переговоры между Израилем и ХАМАС, осудил атаку как «вопиющее нарушение международного права». ХАМАС сообщил о гибели шести человек, однако его высшее руководство, включая переговорную группу, выжило.

На Даунинг-стрит заявили, что не имели предварительной информации об атаке, назвав ее «полностью независимой операцией».

Представители же Белого дома сообщили, что США были заранее уведомлены о нападении.

Во вторник вечером Стармер провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, в ходе которого осудил израильский удар и подтвердил, что это было «вопиющее нарушение суверенитета Катара», согласно сообщению Даунинг-стрит.

В среду Стармер должен провести переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом на Даунинг-стрит, где намерен обсудить действия Тель-Авива в Катаре, а также гуманитарный кризис в Газе.

Премьер-министр столкнулся с критикой по поводу визита Герцога: тем не менее, представители британского правительства утверждают, что достижение прекращения огня в Газе и мира на Ближнем Востоке требует политического взаимодействия с Израилем.

