Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что военный удар, направленный против лидеров ХАМАС, находящихся в Дохе, является нарушением суверенитета Катара и несет риск «дальнейшей эскалации в регионе».

«Приоритетом должно стать немедленное прекращение огня, освобождение заложников и масштабное увеличение гуманитарной помощи в Газу. Это единственный путь к долгосрочному миру», — говорится в его заявлении, опубликованном в X.

Военные Израиля во вторник сообщили, что «провели точечный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС».

Катар, который принимал переговоры между Израилем и ХАМАС, осудил атаку как «вопиющее нарушение международного права». ХАМАС сообщил о гибели шести человек, однако его высшее руководство, включая переговорную группу, выжило.

На Даунинг-стрит заявили, что не имели предварительной информации об атаке, назвав ее «полностью независимой операцией».