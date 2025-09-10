Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что военный удар, направленный против лидеров ХАМАС, находящихся в Дохе, является нарушением суверенитета Катара и несет риск «дальнейшей эскалации в регионе».
«Приоритетом должно стать немедленное прекращение огня, освобождение заложников и масштабное увеличение гуманитарной помощи в Газу. Это единственный путь к долгосрочному миру», — говорится в его заявлении, опубликованном в X.
Военные Израиля во вторник сообщили, что «провели точечный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС».
Катар, который принимал переговоры между Израилем и ХАМАС, осудил атаку как «вопиющее нарушение международного права». ХАМАС сообщил о гибели шести человек, однако его высшее руководство, включая переговорную группу, выжило.
На Даунинг-стрит заявили, что не имели предварительной информации об атаке, назвав ее «полностью независимой операцией».
Представители же Белого дома сообщили, что США были заранее уведомлены о нападении.
Во вторник вечером Стармер провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, в ходе которого осудил израильский удар и подтвердил, что это было «вопиющее нарушение суверенитета Катара», согласно сообщению Даунинг-стрит.
В среду Стармер должен провести переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом на Даунинг-стрит, где намерен обсудить действия Тель-Авива в Катаре, а также гуманитарный кризис в Газе.
Премьер-министр столкнулся с критикой по поводу визита Герцога: тем не менее, представители британского правительства утверждают, что достижение прекращения огня в Газе и мира на Ближнем Востоке требует политического взаимодействия с Израилем.