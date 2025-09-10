Советники Дональда Трампа возмущены ударом Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе. Они недовольны тем, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху «разрушает всю архитектуру безопасности» в регионе, и что у США не было возможности предупредить катарцев об атаке, передает CNN.

По данным канала, президент США узнал об ударе непосредственно перед атакой. Он получил информацию не от Израиля, а от генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, уточняет канал.

Трамп сразу же приказал специальному посланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарцев. У спецпосланника давно налажены хорошие отношения с Катаром, однако к тому времени, когда он смог с ними связаться, атака уже началась, отмечает CNN.

Ситуация усугубилась тем, что за день до этого Уиткофф встречался с одним из советников Нетаньяху — Роном Дермером, но тот ничего не сообщил о планируемых ударах, говорят источники канала.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп сразу же велел Уиткоффу предупредить катарцев о нападении. Однако Катар опроверг получение каких-либо предварительных уведомлений. По словам высокопоставленного катарского чиновника, о нападении они узнали, только когда услышали звуки падающих бомб в Дохе.