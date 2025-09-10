Советники Дональда Трампа возмущены ударом Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе. Они недовольны тем, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху «разрушает всю архитектуру безопасности» в регионе, и что у США не было возможности предупредить катарцев об атаке, передает CNN.
По данным канала, президент США узнал об ударе непосредственно перед атакой. Он получил информацию не от Израиля, а от генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, уточняет канал.
Трамп сразу же приказал специальному посланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарцев. У спецпосланника давно налажены хорошие отношения с Катаром, однако к тому времени, когда он смог с ними связаться, атака уже началась, отмечает CNN.
Ситуация усугубилась тем, что за день до этого Уиткофф встречался с одним из советников Нетаньяху — Роном Дермером, но тот ничего не сообщил о планируемых ударах, говорят источники канала.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп сразу же велел Уиткоффу предупредить катарцев о нападении. Однако Катар опроверг получение каких-либо предварительных уведомлений. По словам высокопоставленного катарского чиновника, о нападении они узнали, только когда услышали звуки падающих бомб в Дохе.
Позже Трамп опубликовал заявление в Truth Social. Он также признал, что звонок Уиткоффа катарцам поступил слишком поздно, чтобы остановить атаку. Президент США также подчеркнул, что решение о нанесении удара принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а не он.
События дня высветили хрупкость усилий Трампа по установлению мира в Газе и сложность его отношений с Нетаньяху. Белый дом старался дистанцировать Трампа от решения Нетаньяху, избегая при этом разрыва с Израилем. Однако личному доверию двух лидеров был нанесен удар, констатирует CNN.
Это не первый раз, когда Трамп удивлен и раздражен действиями Израиля за рубежом. В июле он был застигнут врасплох, когда Израиль нанес удары по Дамаску, столице Сирии, не согласовав действия с Белым домом. Ранее американский лидер выразил недовольство после того, как Израиль атаковал католическую церковь в Газе.
Тот факт, что удары были нанесены по Катару, только усилил ощущение предательства в Белом доме, передает CNN. В мае Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим Катар. Во время визита он подчеркнул важность военных связей между странами, посетив авиабазу аль-Удейд. Катар также пытался завоевать расположение Трампа, например, подарив США роскошный самолет Boeing 747 для использования в качестве Air Force One.