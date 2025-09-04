ПОЛИТИКА
Трамп ставит Индию перед выбором
Дональд Трамп отказался одобрить торговое соглашение с Индией, пока Нью-Дели не сократит закупку российской нефти
Премьер-министр Индии Нарендра Моди / AP
4 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп не согласился утвердить предложенное его командой торговое соглашение с Индией. По данным The Washington Post, американский лидер увязал подписание документа с сокращением импорта российской нефти. 

Как пишет газета, недавно госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили Трампу новый проект соглашения. Он предусматривал значительное снижение индийских пошлин на американские товары. Однако президент отказался его одобрить, пока Нью-Дели не согласится сократить закупки у России. 

Источники издания отметили, что отношения США и Индии находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Обострению ситуации способствовали и недавние заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который обвинил Индию в косвенной поддержке военных действий на Украине через закупки российской нефти.  

В администрации Трампа признали, что комментарии Наварро «бесполезны», так как он напрямую в переговорах не участвует. Тем не менее Госдепартаменту поручили попытаться стабилизировать ситуацию. 

Один из источников The Washington Post подчеркнул, что Белый дом рассматривает торговлю и российскую нефть как разные вопросы, но «продолжающиеся закупки не помогают». 

После возвращения Трампа в Белый дом США резко повысили тарифы на импорт из Индии. В конце августа размер пошлин вырос на 25% и достиг 50%, став одним из самых высоких в мире. Трамп объяснил это тем, что Индия «прямо или косвенно» импортирует российскую нефть. 

В Нью-Дели такие меры назвали несправедливыми.  

«Эти действия Вашингтона неоправданны», — заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.  

Министр нефти и природного газа Хардип Пури подчеркнул, что поставки российской нефти помогли защитить мировую экономику от ценового шока: «Без этих поставок цена могла бы достичь $200 за баррель». Он добавил, что все сделки Индии проходят в соответствии с международными правилами. 

 

