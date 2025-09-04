Президент США Дональд Трамп не согласился утвердить предложенное его командой торговое соглашение с Индией. По данным The Washington Post, американский лидер увязал подписание документа с сокращением импорта российской нефти.

Как пишет газета, недавно госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили Трампу новый проект соглашения. Он предусматривал значительное снижение индийских пошлин на американские товары. Однако президент отказался его одобрить, пока Нью-Дели не согласится сократить закупки у России.

Источники издания отметили, что отношения США и Индии находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Обострению ситуации способствовали и недавние заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который обвинил Индию в косвенной поддержке военных действий на Украине через закупки российской нефти.

В администрации Трампа признали, что комментарии Наварро «бесполезны», так как он напрямую в переговорах не участвует. Тем не менее Госдепартаменту поручили попытаться стабилизировать ситуацию.

Один из источников The Washington Post подчеркнул, что Белый дом рассматривает торговлю и российскую нефть как разные вопросы, но «продолжающиеся закупки не помогают».