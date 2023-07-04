Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт строительству «‎умного города»‎ Асман на берегу Иссык-Куля, сообщает пресс-служба главы государства.

Строительство города займет 7-8 лет. Как ожидается, его возведение обойдется в $20 млрд.

Название Асман переводится с кыргызского языка как «небо». Площадь «‎умного города»‎ составит 4 015 гектаров. Здесь смогут проживать от 500 до 700 тыс. человек.

Асман планируют построить на участке, расположенном между Тору-Айгырским айыл окмоту (сельской управой) и селом Чырпыкты в Иссык-Кульской области. Садыр Жапаров отметил: строительство города позволит республике стать экономическим и туристическим центром региона.

«Город Асман станет финансовым хабом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг! Если этот город заработает на полную мощность, так, как [горнодобывающее предприятие] Кумтор двигает вперед экономику нашей страны в целом, то этот город и свободная экономическая зона «‎Тамчы‎» также станут экономическим локомотивом нашего государства, двигающим вперед», — заявил президент.

Кто будет финансировать проект?

По словам Жапарова, участие государства в проекте минимальное. На разработку проекта и начало строительства из бюджета республики не было потрачено ни копейки — главными спонсорами Асмана выступают международные инвесторы.

«Нынешняя власть не будет вмешиваться в ваши [инвесторов] дела, и мы предоставляем полную государственную гарантию. Мы не позволим кому-либо приходить и вымогать деньги под разными предлогами, мешать работе, будь то государственные органы, силовики или «деструктивные элементы», — заявил президент.

«‎При этом обещаем, что никто из органов местного самоуправления или от имени местного населения не будет какими-либо незаконными действиями препятствовать. Я лично разберусь с тем, кто попытается создать препятствия‎», — пообещал политик. Первым инвестором проекта стала корейская компания Promise Land.

«Мы уже подписали контракт на более $1 млрд. Они готовы инвестировать до $10 млрд», — пояснил автор проекта и глава дирекции нового города Руслан Акматалиев. По его словам, южнокорейские инвесторы планируют «отбивать» вложенные средства, продавая недвижимость в городе.

«Но при этом корейская компания сказала, что будет реинвестировать средства, то есть направлять полученные средства на инвестирование в новые проекты в Кыргызстане»‎, — пояснил глава госдирекции.

Он добавил: корейские инвесторы рассматривают такие проекты, как строительство теплиц вертикального выращивания, бездымные мусороперерабатывающие заводы, сортировочные предприятия, которые будут расщеплять мусор, давать электроэнергию и водород. Кроме того будут очистные сооружения закрытого типа, эквивалентные экологичности питьевой воды.

Почему этот город называют умным?

Глава госдирекции уточнил: городская инфраструктура в Асмане будет построена таким образом, чтобы сократить воздействие на окружающую среду. Здесь будут использовать возобновляемые источники энергии, создадут зеленые зоны и сбалансированную систему утилизации отходов.

«Все аспекты жизни в городе будут интегрированы с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. Умные дома и умный городской транспорт обеспечат комфорт и удобство жителям Асмана», — уточнил глава госдирекции.